Armastus hobuste vastu algas vargusega

Rikkaks pole see armastus teda küll teinud, aga õnnelik on ta oma 55 eluaasta juures sellegipoolest.

Kuidagi oli aga vaja edasi elada ja nii kirjutas töötuks jäänud südikas naine alustava ettevõtja toetuse saamiseks projekti. Toetusraha eest ostis paarishobuserakendi ja asutas 50aastasena firma Vaabina Tall OÜ. „Algul oli päris hirmus. Nüüd olen rohkem harjunud. Eelmisel aastal hoidsid mind vee peal filmivõtted. Tegin koostööd Hardi Volmeriga, kes väntas siin filmi „Juhan Pääsukese tõeline elu”,” kõneles ta. „Suureks abiks on ka ohustatud tõu toetus ja ühtne pindalatoetus, lapsedki käivad regulaarselt trennis. Mees käib tööl, omad lapsed suured ja mulle pole ju palju vajagi.”

Estril on 16pealine Tori tõugu hobuste kari, sest kes kohalikku tõugu siis veel peaks kasvatama, kui mitte eestlane ise. „Tori hobust on mugav pidada, sest ta saab kohalikes oludes ise endaga hästi hakkama. Pole vaja üleliigselt hellitada nagu neid tulihingelisi täisverelisi, kellega ma ratsutama õppisin,” selgitas ta.

Estri isiklik Tori kari on alguse saanud mära Kapriisist, kelle ta ostis endale veel ühismajandi ajal. Erastamiste ajal sai osakute eest juurde vankrid. Nüüdseks on karjas seitse mära, kellelt vahelduva eduga on saanud varssu kokku nii poolesaja ringis. Mitu neist on läinud müügiks Soome sportlastele. Ka rahvusvahelisel tasandil on ta saanud oma hobustele kaasa elada.

Kümne aasta pärast näeb Ester ennast ikka Vaabina tallis toimetamas. Karja suuremaks ei aja ja varssu kasvataks meelsasti vaid kindlale omanikule, nagu see oli eelmisel aastal. „Minu unistus on nüüd, mil pool elust on elatud ja parim osa kasutatud, et tervist ja mõistust jätkuks, siis võiks surmani omas kodus olla ja loota, et järeltulijad kausikese suppi annavad ja äkki isegi hobust pidada aitavad. Hobusega läheks vahel vankriga metsa vahele sõitma. Hobused on ju kui haigus, millest lahti ei saa,” tunnistas ta.

Kuid kõigepealt tuleb tänavu veel hein tehtud saada, ütleb naine, kes teeb ise heal meelel kõiki maatöid. Vajadusel hobusega, selleks on tal hoburiistad olemas. Kuid ühe hobusega 15 hobusele heina teha on liiga aeganõudev. Traktoriga on lihtsam ja veel kiiremini saab, kui mees ja poeg appi tulevad.

Elab lootuskiires

Ester teab, et lastele ta talli edasi anda ei saa. Mõlemad küll oskavad ratsutada, aga kumbki ei taha hobustega tegelda. „Lapsed teavad, et see raha ei tule kergelt, kuid kes teab, kuidas elu veel läheb,” ütles ta lootuskiirega hääles. Hea suhtlemisega inimesena on naisel palju sõpru. „Tülis pole ma enda teada kellegagi, aga need kõige lähedasemad sõbrad on tehnikumi ajast,” lisas ta.