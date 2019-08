Maakoht nagu orkester

Tartumaa Elva valla Hellenurme küla elanik Arno Anton on Valgamaal asuva Pühajärve puhkpilliorkestri dirigent 1998. aastast. Elva vallas asuvat Rõngu pasunakoori juhatab ta 2002. aastast.

„Enne seda oli siin Otepää sovhoosi puhkpilliorkester, mida tulin juhatama 1980. aastate lõpupoole. Vahepeal läksin Otepäält ära, peaaegu kümneks aastaks,” rääkis Anton, kui väikelinna muusikakoolis kokku saime.

Huvi muusika tegemise vastu maapiirkonnas ikka on. „Kui kõik on kohal, siis kahe orkestri peale tuleb kokku üle 30. Mõned mängijad kattuvad, käivad Otepäält Rõngu,” ütles dirigent. Pühajärve orkestris on 22 mängijat. Noorim liige on üheksa- ja vanim 78aastane. „Vajadusel suuremateks esinemisteks ühendame jõud. Kui kaks väikest orkestrit kokku panna, on kõla suurem. Orkestril on parem mängida, sest eri pille on rohkem.”

Puhkpilliorkestri liige Külli Teearu, kes mängib klarnetit ja vajadusel ka saksofoni, ütles, et nad olid kogu orkestriga sel suvel Tallinnas laulupeol. „Oleme erinevas vanuses, erinevatelt elualadelt, erineva muusikalise ettevalmistusega. Oleme väga suur sõpruskond ja suudame üksteist toetada,” märkis ta. „On õnn, kui lapsena orkestris alustanud muusikud on läinud edasi õppima, kuid ikka tulevad meie juurde taas mängima.”

Andekatel lastel palju hobisid

Küsimusele, kui palju noori on orkestris peale tulemas, vastas Anton nõnda: „Ega neid meile mujalt ei tule kui Otepää muusikakoolist. Rõngus püüame ka ise järelkasvu kasvatada. Eks orkester kasvatab õpilasi ja annab väga palju juurde. Kui õpilased käiksid ainult pillitunnis, jääks ansamblitunnetusest palju puudu. Orkester õpetab üksteisega arvestama.”

Dirigendi sõnul on andekaid lapsi palju, aga neil on ka palju hobisid ning nad on mitmel alal andekad. Ka sport huvitab paljusid.

„Need õpilased, kes on valinud muusika ja harjutavad pilli ka kodus, jõuavad pillimänguoskuste poolest kõrgele tasemele,” ütles Anton, kes on ise kõva spordimees – umbkaudu 15 korda läbinud Tartu suusamaratoni ning kolm korda lõpetanud Rootsis Vasaloppeti. „Sporti on ka selleks vaja teha, et igapäevatöös ja orkestrit juhatades oleks hea enesetunne. Kui vaadata teisi dirigente, siis nooremad juhatavad suurema energiaga, aga vanemad rohkem miimikaga. Praegu ma suudan ikka olla energiline. Pean ju orkestrile energiat süstima!”

Antoni enda muusikutee sai alguse kodust Hellenurmes. „Ema ja isa eeskujul, kuidagi märkamatult hakkas huvi tekkima. See oli aeg, mil puhkpilliorkester oli peaaegu igas külas, meil oli ka. Lõpuks mängisime mina, vend, ema ja isa kõik ühes orkestris. Tol ajal oli näiteks Rõngus lausa kaks puhkpilliorkestrit,” rääkis mees.

Asendab ka teisi pillimehi