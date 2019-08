Puitmajade ehitamine aitab seista kliimamuutuste vastu

Ka värskelt ilmunud IPCC 2019 raport kinnitab, et endasse pikaks ajaks süsinikku lukustavad puidust tooted võimaldavad asendada suures koguses süsinikku emiteerivaid ehitusmaterjale. Seega on just puitmajade suuremahulisem ehitamine lahendus, mis aitab võidelda kliimamuutuste vastu – see teadmine võiks olla igaühele hea lähtekoht oma uue kodu planeerimisel.

Kui kiiresti ja mis hinnaga on võimalik näiteks neljaliikmelisele perele üks mõnus maja püsti panna?

Sõltub sellest, kas tegu on mõne majatootja tüüpprojektiga või tuleb joonised koostada kliendi soovi põhjal, samuti sellest, kas tegu on tasapinnalistest või ruumelementidest majaga. Veel oleneb nii ehituse aeg kui ka hind konkreetse tootja tööga koormatusest ning tellitava maja valmidusastmest – kas võtmed kätte või üksnes väljast valmis.

Lühim võimalik aeg maja tellimisest kuni selle püstitamiseni võib jääda kahe kuu piiresse. Hind on samaväärne ehitusplatsil kohapeal ehitamisega, osa tootjate veebilehtedel on hinnad ka väljas.

Kui suur on kogu turu maht?

Sektori 2018. aasta tootmismaht oli enam kui 450 miljonit eurot. Kui rääkida Euroopa turu potentsiaalist, siis on see meie sektori praegusest käibest 20 korda suurem ehk ligi 9 miljardit eurot. Edukust võib mõõta mitme väärtusega, kuid läbi aastate tugevamate tegijatena võib ruum-elementmajade tootjatest välja tuua Harmet OÜ ja Kodumaja ASi, masinpalkmajade tootjatest Palmako ASi ja Lasita Maja ASi ning käsitööpalkmajade tootjatest Hobbiton OÜ.

Mis suunas puitmajade tootmine areneb?

Keerukama toote ja suurema lisandväärtuse suunas. Mudelprojekteerimine saab valdavaks, kuigi arenguruumi jagub siin nii arhitektidel, inseneridel kui ka majatootjail veel küllaga ja kauaks.

Milliseid toetusi on puitmajade tootjad saanud?

EAS on olnud aastaid Eesti Puitmajaliidule hea partner ja toetanud projektirahastuste kaudu väga tugevalt liidu juhitavat Eesti Puitmajaklastri projekti. Reeglina katusorganisatsioonidele või klastritele toetusi väga heldekäeliselt ei jagata, selleks on vaja väga tugevat, selge visiooniga ja kasvule orienteeritud võrgustikku. Eesti puitmajaklaster ja selle ettevõtted seda kindlasti on ja ühistegevuse kaudu ollakse üks enim koostööd tegev sektor Eestis.

Kõik see on toonud sektorile ka rahalist Euroopa Liidu tuge. Selle kinnituseks on kohe Eesti Vabaõhumuuseumi pääsla kõrval valmiv puitmajatootjate rahastatav näidishoone, mis on üks keerukamaid ühisprojekte läbi aastate. EASi kaudu on saadud toetusi turundustegevuseks, sertifitseerimiseks, tarkvaraarenduseks, seadmete ostuks ja muuks.

Kui palju tellivad suured arendajad puitmaju?

Eesti suuremad arendajad pole seni puitmaju kuigi palju tellinud, põhjuseks tõenäoliselt ebasobiv hind, mis omakorda annab tunnistust sellest, et tööjõu hind ja saadavus võimaldavad esialgu veel jätkata traditsioonilisel viisil ehitamist.

Samas on positiivne suundumus juba ka olemas – valminud on mitmed väiksemad korterelamute arendused, populaarsust kogub kombineeritud ehitus ehk betoonkonstruktsioonil hoonele lisatavad puidust ja tehases valmistatud fassaadielemendid.

Ka riik vaatab puidu kasutusele järjest paremini, mille head näited on Viimsi Riigigümnaasium ning Vastseliina päästekomando hoone. Suuremahuliste puithoonete ehitamisel on märkimisväärne roll arhitektidel, nende julgus ja oskus kasutada puitu ka nõudlikumates olukordades on vägagi tervitatav. Hea näide on praegu rajatav Sisekaitseakadeemia Narva õppehoone. Eraldi võiks esile tõsta Saue vallamaja ehitust, mis on põneva arhitektuurse lahendusega ja valdavalt puitkonstruktsioonil hoone, kus just neil päevil algas puidust detailide paigaldus.

Tutvustage veidi ka oma firmat. Mille poolest teistest eristute?

KMT Prefab on üle 15aastase kogemusega majatehas, kel on võimekus teha väga heal tasemel suuri ja keerukaid projekte. Meie koduturg on Põhjamaad, kuid meil on uhkeid objekte näiteks ka Londonis ja mujal. Majandusnäitajad on mõnel viimasel aastal olnud eri põhjustel küll kasinad, kuid ettevõte on siiski suurepärase tervise juures ja saanud sel aastal taas väga hea hoo sisse.

Kui mõni kuldsete kätega töömees või -naine soovib hakata ettevõtjaks, kas soovitaksite tal puitmajade ehitamisega alustada?