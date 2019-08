Turbatootjatel lõpeb ebatavaline hooaeg

Saaremaal tegutseva osaühingu MV Turvas tegevdirektor Urmas Sillamaa lausus, et mandril töötavate kolleegidega suheldes leiab alatihti kinnitust, et Saaremaal võib ilm olla sootuks teistsugune kui mujal ja seda pikemagi perioodi jooksul. Neid suvi soosis ja tänavuseks lubatud kvoot on juba täis.

Seevastu Tootsi Turvas ASi juhatuse esimees Matti Puuronen tõdes, et kogused jäävad ilma tõttu eelmise aastaga võrreldes mõnevõrra väiksemaks. „Aga paljudel, sealhulgas meil, on piisavalt varu kogutud,” lisas ta.

Kõvad mehed

MV Turvas on Saaremaa ainus turbatootja, mis kogub turvast kolmes maardlas. Sillamaa rääkis, et turbatootmisega sai sel aastal algust teha väga vara, Saiklas hakati kaevandama juba 17. aprillil ja lubatud kvoot sai täis samuti varakult.

„Kuigi mitut puhku on levinud info, et Saaremaa upub, on siin olnud turbatootmiseks igati sobiv ilm,” kinnitas Sillamaa. „Muidugi oli rabadeski padukaid esinenud, aga mitut puhku hakkasin vihma ajal rabasse minema, kuid kohale jõudnud, ei saanud arugi, et vihma oleks sadanud. Eelmisel aastal kogusime turvast a­ugusti lõpuni välja, vahel oleme isegi veel septembris punnitanud, aga tänavu lõpetasime augusti alguses. Tegeleme ainult kasvuturbaga ja kogu meile eraldatud kvoot ehk 17 000 tonni on koos. Ise loodame, et järgmisel aastal meie kvoot kasvab, sest maakonnale eraldatud mahte on suurendatud.”

Nagu teisedki turbatootjad, tegid MV Turba töötajad sobiva ilma korral võimalikult pikki päevi. „Meil on kogenud töötajad, kes tunnevad ala eripära ja ohtusid ning kella pingsalt ei jälgi,” kiitis Sillamaa. „Kõvad mehed on, paluma ei pea. Näiteks 60aastane Viljar Kauber on seda tööd teinud üle 40 aasta.”

Kui muidu on firmas 14 töötajat, siis hooajaks kasvab kollektiiv kolmekümneni. „Meil on väljakujunenud kindlad inimesed, kes kohe kevadel uurivad, kas neid sel aastal ikka tööle võetakse. Tullakse nii abitöödele kui masinate peale. Kõigil on selge, mis teha tuleb,” väljendas Sillamaa rahulolu.

Jaanipäevast hoog maas

Kolmes Rapla- ja ühes Pärnumaa rabas kasvuturvast tootva ERA Valduse ASi tegevjuht Allar Peek oli nõus, et tänavu sai turba kogumisega algust teha ebatavaliselt vara, isegi aprilli lõpus, aga alates jaanipäevast tuli hoogu maha võtta. Eelmise nädala lõpuks oli Märjamaa ettevõttel kogutud 70 protsenti kavandatud turbakogusest, aga valdav osa sellest sai kogutud enne kalendrisuve algust. Peegi arvates tekkis turul koguni mõningane eufooria, et tänavu suudetakse koguda plaanitust kuni kolmandiku võrra rohkem turvast. Lätlased hakkasid turvast pakkuma eriti soodsa hinnaga, mis ei ole Peegi hinnangul kohe üldse mitte arukas tegevus.