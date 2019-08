Kartulikasvatajad loodavad rekordsaaki

Maa on liiga märg

Ka Võru vallas Tagakülas kartulikasvatusega tegelev Ants Muld loodab head saaki. „Kui kartuli põllult kätte saame, pole saagiga probleeme,” rääkis Muld. „Kui vesi on aga vagude vahel, võib kartul mädanema hakata.”

„Loodetavasti ei lähe olukord väga hulluks ja koristusilmad ei jää tulemata,” lausus Võru vallas 50 hektaril kartuleid kasvatav Muld. Tema peamised sordid on „Gala” ja „Laura”. „Igal aastal on septembris tulnud kuiva ilma laine, siis peab ennast liigutama ja tempo peale panema.”

Kui eelmisel aastal oli tavapärasest kolmandiku võrra halvem saak, võib Mulla sõnul tänavu öelda, et saak on normaalne. Rekordit ei julge ta siiski lubada. „Möödunud aastal oli varajase kartuli saaginumber alla 20 tonni hektarilt, tänavu saime 30–35,” avaldas Muld. „Praegune koristus aga näitab, et hektarilt peaks saama 40 tonni.”

Tagaküla peremees ei korista saaki veel hoidlasse, vaid kohe müügiks. „See on mõnes mõttes nagu terava noa peal kõndimine: ladu on tühi, aga iga päev on vaja müügiks siiski ligikaudu 10 tonni kartuleid,” rääkis Muld, kelle toodang läheb koorimisse, kaubandusse, toitlustusse ja mujale. „Asi oli kriitilise piiri peal, kuid esmaspäeval pääsesime õnneks siiski põllule.”

Tarbimine vähenenud

„Kui eelmisel aastal toodi kartulit palju sisse, siis tänavu peaks saak olema nii hea, et poes on tõenäoliselt rohkem omamaine kartul,” arutles Tarmo Timmi Võru valla Jaagumäe talust. „Saak on põldudel hea. Küsimus on, kuidas see kätte saada ja seda säilitada. Eraldi teema on turg: millise hinnaga kartulit tänavu müüa saab. Kartulikasvatajatele teevad muret tarbimistrendid, sest kartulisöömine on Eestis vähenenud.”

Timmi hinnangul on vara öelda, kas tänavune saak tuleb keskmisest parem. Tema sõnul tõotas tulla väga hea aasta, kuid viimasel ajal on päris palju vihma sadanud ja kartulipealsed hakkavad seetõttu „ära minema”. „Ohuks on kartulipealsete põletikud või mädanikud. Tähtis on hoida ära haiguste levik mugulasse,” lisas Jaagumäe põllumees.