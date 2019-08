Kurgisaak pole kiita

Orkla Eesti Põltsamaa tehases on käimas kõrghooaeg ehk kurgihoidiste tootmine. Paraku oli jahedate ilmade, eriti just madalate öötemperatuuride tõttu kurkide kasvamine pärsitud ja see lükkas saagi tavapärasest poolteist nädalat hilisemaks. „See on avaldanud mõju tootmisele, kuid praegu kurke jätkub ning loodame oma tootmisplaani siiski ära täita,” rääkis ettevõtte kommunikatsioonijuht Ruth Roht.

Järvamaal Aravete kandis köögiviljakasvatusega tegelev Vello Peitong tõdes, et saak ei tule kergelt, sest vihma on tänavu kasinalt. „Meie kandis on õhk nii kuiv, et kastma pean üks-kaks korda nädalas, see tähendab kaks tundi 1800 liitri vee tassimist,” sõnas ta.