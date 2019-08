Raudrohud ja raudürdid lillepeenras

Liike, millega võib katsetada, on rohkemgi (nt siberi ja kreeka raudrohi, mida on ka sordiaretuses kasutatud), kuid need meie aedades kuigi kaua ei kesta. Raudrohuliike võib paljundada seemnetest, sorte saate kevadel jagada või neist varrepistikuid teha.

Ameerikast pärit

Raudürdid pole raudrohtudega üldse sugulased, suures raud­ürtide perekonnas (Verbena) on u 250 valdavalt Ameerika mandri kesk- ja lõunaosast pärit liiki. Euroopast on neid ainult kaks, sh harilik raudürt (Verbena officinalis), mis on meilgi külmakindel. Ladinakeelse perekonnanime said raudürdid sõnast verbum väidetavalt selle järgi, et vanad roomlased olevat vannet andes oma sõnu ­kinnitanud just hariliku raud­ürdi oksaga.

Ka raudürtide seas on ravi- ja võluväega taimi, mida on kasutatud armujookides, loitsides ja kurjade vaimude peletuseks. Tallinna Botaanikaaia menukailt maagiliste taimede näitustelt on mul nt meeles, et raudürt pakub kaitset välgu ja tormi eest ning avab katkised lukud.

Raviteedes on kasutatud nii hariliku raudürdi lehti kui ka väikseid õisi. Teele on omistatud rahustavat, toniseerivat, bakterivastast ja diureetilist toimet, seda juues olevat uni sügavam ja öist higistamist vähem. Raudürdilt on abi otsitud ka paisete jt nahahaiguste, migreenihoogude, astma, palaviku, bronhiidi, depressiooni, maksahädade, reuma jm korral. Raudürdi eeterlikke õlisid kasutatakse parfüümides. Hariliku raudürdi lehti võib toite maitsestades kasutada iisopi asendajana. Praegu saate katsetada, millise maitsenoodi annab raudürt hapendatud kurkidele, tomatitele ja aedubadele.

Suvelilledena näeb meil mitme soojalembese raud­ürdiliigi ristamisel saadud aed-raudürdi (Verbena xhybrida või Glandularia xhybrida) sorte. 15–40 cm kõrguseks kasvavatel taimedel on kobarais väikesed valged, roosad, punased, kirgassinised, lillad või kirjud hästi lõhnavad õiekesed. Sordinimed viitavad enamasti värvile: ‘Luzifer’ on punane, ‘Quartz Burgundy’ veinpunane, ‘Apricot Shades’ aprikoosikarva … Taimel on karvased munajad või hoopis peensulgjad lehed ja hästi harunenud neljakandilised varred. Aed-raudürdid õitsevad juuni lõpust külmadeni, neile meeldib viljaka mullaga päikesepaisteline kasvukoht. Eriti toredad on rippuva kasvukujuga sordid, ­segaamplisse võib raud­ürdi istutada nt koos petuunia, lamava käokulla, kaksikkannuse või rusega.

Argentiina raudürt koos kosmoste ja pruudisõlgedega. FOTO: Säde Lepik

Õhulise olemisega argentiina raud­ürt (V. bonariensis) on meil nii moodi läinud, et pealinnas näeb selle peeneid kõrgeid (u 1,5 m) varsi kroonivaid lillasid õiekobaraid tihti avalikel istutusaladel ja taimeanumates. Ilusad on need jäikade vartega taimed suure rühmana ja ka koos teiste lillede, nt lilltubakate, daaliate või purpur-siilkübaratega, mis raudürdi varsi natuke varjavad. Sort ‘Finesse’ jääb natuke madalamaks (1,2 m). Pikliksüstjad lehed on karedad ja hambulise servaga. Tänuväärne taim on argentiina raudürt kasvõi sügisesse ulatuva õitseaja pärast. Lõikelillena vaasis on see ilus vähemalt nädala.

Tagasilõigatud argentiina raudürti võib proovida talveks katta, kuid tavaliselt need talvist niiskust ja külma väljas üle ei ela.

Üsna sarnane, kuid hoopis madalama kasvuga (30–50 cm) ja natuke suuremate lillade või sinakate õitega liik on samuti Lõuna-Ameerikast pärit roodne raudürt (V. rigida).