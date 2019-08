Tahate maasikat mahedalt kasvatada? Kaotate poole saagist

Maasikakasvatajad jagunevad kahte lehte: ühed lõikavad lehed ära ja teised mitte, lisaks veel pidev küsimus: millal on õige aeg lõigata?

Moor ütles, et esimesel kasvuaastal lehti ei lõigata. Teise ja kolmanda aasta istandikes on kasulik lehed ära lõigata kohe pärast saagi koristamist ja mitte mingil juhul ei tohi teha seda sügisel. Tavaliselt lõigatakse juuli keskel.

Lõigatakse ära vanad kahjuritest puretud kõrged lehed, mitte aga risoomini välja, alles tärkavaid väikeseid lehti ei puututa. Taim kasvatab sügiseks uue terve lehestiku ja tal on jõudu moodustada õiealgmeid.

Ripslase vastu

Sage maasikasaagi rikkuja ripslane kahjustab taimi õitsemise ajal. Ta läheb õie sisse, imeb õiepõhjast mahla ja vili ei arene normaalselt, jääb pisikeseks ja läheb pruuniks. Vili pole enam ilus, aga süüa kõlbab ja mari on tegelikult väga magus.

„Kui avastate esimese pruuni vilja, siis enam midagi teha ei saa,” tõdes Moor ja ütles, et tegutsema peab õitsemise ajal. Koduaias võib näiteks juba enne õitsemist taimedele peale panna peenikese putukavõrgu, et ripslane ligi ei pääseks. Selliseid putukavõrke saab tellida internetist.

Võib kasutada ka liimpüüniseid. Mujal maailmas kasutatakse mahekasvatuses neemipuu mahlast tehtud looduslikku putukatõrjevahendit NeemAzali, millega õitsemise ajal paar korda taimi pritsitakse.

Liimpüünised on üks võimalus maasikasaaki kahjurite eest kaitsta, paraku mitte väga tõhus. FOTO: shutterstock

Ripslast on võimalik ka silmaga näha. „Kui maasikas õitseb ja sõrmega kollasest õiepõhjast üle tõmmata, siis see ripslasele ei meeldi ja ta jookseb õiepõhjast välja. See on paari millimeetri pikkune kriipsuke. Kes on teinud pärga võilillest või karikakrast, see on ilmselt neid kriipsukesi näinud,” rääkis Moor. „Kui ühest õiest 2–3 ripslast välja jookseb, siis on kindlasti vaja midagi ette võtta, muidu saaki ei saa.”

Kuna ripslasele meeldib soojus, siis kõige rohkem kipub ta kahjustama esimese aasta taimi, mis õitsevad jaanipäeva paiku.

Teine saagi rikkuja on seemnenäkk, kes sööb marja pealt seemned ära. See on süsimust punakate jalgadega umbes sentimeetripikkune jooksiklane. Moor tõdes, et sellest putukast on väga raske vabaneda, ka tavakasvatuses. Võib panna peenrasse lauajuppe, mille alla need peituvad, ja seemnenäkid lihtsalt füüsiliselt ära korjata. Natuke aitab seegi, kui hoida maasikapeenra ümbrus puhas, et seal poleks kasvamas kõrget heina.

Kilega või mitte?

Viimasel ajal on peale suurte tootmispõldude ka koduaedades üle mindud maasikapeenarde katmisele kas kile või mõne kangaga ja Moor pidas seda heaks. „Maasikat peab kasvatama multšil, sest palja maa peal on maasikal rohkem seenhaigusi, näiteks nutthallitus tuleb mullast. See on võrreldes hahkhallitusega n-ö pikema karvaga hallitus, mis muudab viljad kiiresti vedelaks ja nakatab ka kõiki teisi vedelikuga kokku puutunud maasikaid,” seletas ta.