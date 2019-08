Ettevõtja: Kui maksumaksja valulävi on ületatud, hakatakse petma

Mis teemal koolitusi teete ja kas seda saab ka ettevõtlusena käsitleda?

Koolitused ongi praegu üks osa minu ettevõtlusest. Olen Eesti Rahvakunsti- ja Käsitööliidu mentor ja peaaegu kõik Eesti maakonnad juba läbi käinud. Koolituse teemad on oma ettevõtte loomine, oma toote leidmine ja hinnakujundus ning kõige tähtsam ehk autoriõigused. Pean seda olulisimaks sellepärast, et sel teemal koolid eriti teadmisi ei anna, mistõttu ettevõtjal on raske vahet teha, mida tohib ja mida ei tohi. Autoriõiguste rikkumisi on just mikroettevõtluses väga palju. Minu loeng on eluliste näidetega pikitud, nii et tekiks esmane tunnetus, mida ettevõtjana müüa tohib ja mida mitte.

Kui palju on otsustajad teid kuulda võtnud?

Olen vist Eestis üks väheseid, kes usub, et poliitikud rahvast kuulavad. Nimelt hakkas jää liikuma juba aastal 2015, kui olin kirjutanud oma populaarse loo ausa ettevõtluse hinnast. Olin just esimesed kogemused mikroettevõtjana kätte saanud ja ahastuses avastusest, et kui tahan kõike ausalt kajastada, siis läheb pool minu käibest maksudeks. Tõin tookord 65eurose padja näite, millest 30 eurot jäi mulle ja 35 läks riigile. See tundus ebaõiglane ja nii ma siis ühe emotsionaalse loo kirjutasingi, mis nagu kulutuli levima hakkas. Peaaegu kõik suuremad väljaanded Eestis selle avaldasid, lisaks Eesti Päevaleht Rootsis.

Siit sai alguse minu võitlus mikroettevõtjate parema toimetulemise eest. Jaanuaris 2015 ilmus see lugu, veebruaris käisin Kuku raadios tollase rahandusministri Maris Lauriga maaelu ja ettevõtluse teemal debatti pidamas. Pärast seda kutsus Maris riigikogu juures kokku väikeettevõtjate toetusgrupi, mis hakkas meiesuguste väikeste tegijate jaoks paremaid tingimusi välja mõtlema. Sellest sündis käibemaksukohustuslase käibepiiri tõstmine 16 000 eurolt 40 000 eurole ja nüüdseks on olemas ka ettevõtluskonto.

Mina rääkisin sellest, et kui maksumaksja valulävi on ületatud, siis hakatakse petma. Et maksusüsteemi mikroettevõtjatele soodsamaks tegemine võib riigile maksuraha hoopis juurde tuua. Seda võeti kuulda ja tänaseks on palju muutunud. Tööjõumaksud on endiselt kõrged, aga väga väikesed tegijad saavad nüüd ettevõtluskontot kasutada ja siis on maksud tükk maad soodsamad.

Mida saaks teha, et väikesed ja mikroettevõtted maal ellu jääksid?

Probleemid on piirkonniti erinevad. Kui elad kohas, kus elekter on sageli ära, siis on kahjud tootmises päris suured.

Mind ennast on häirinud, et Leisis ei ole pakiautomaate. Lähimad pakiautomaadid on 30 ja 42 kilomeetri kaugusel. Kui post liigub korralikult, siis saab minusugune ka rohkem müüa.