Küttepuude turul käib armutu konkurents

Osaühingu Viru Halud juhataja Janis Üksik sõnas, et küttepuude hinnad pole eelmise aastaga võrreldes kuigivõrd muutunud. Pisike hinnatõus on seotud toorme kallinemisega, mis annab üle poole valmistoodangu ehk halgude hinnast. Ülejäänud hinnatõusu lisavad transport, tööjõud ja muud kulud.

„Meie tooraine ehk puidu hinna põhilised mõjutajad on suurtarbijad: graanulitootjad ja katlamajad,” ütles Üksik. „Alates kevadest on ka paberipuu kolmandiku võrra odavamaks läinud ja hakkab juba tasapisi küttepuu hinda jõudma.”

Küttepuude tootjal ei pruugi olla toorainet laialt käes, hoolimata sellest, et metsades paistab töö käivat väga vilkalt. „3–4 aastat tagasi oli materjali vabalt saada ja kõik teeääred oksahunnikuid täis. Aga nüüd enam pole, sest nõudlus ületab pakkumise. Iga koorma peale käib võistlus, et millisesse õue see sõidab,” kirjeldas Üksik.

Traditsiooniline küttepuu on lepp, kuid see moodustab vaid kümnendiku raiemahust. „Hall lepp on kõige menukam. Müüme seda halgudena võrkkotis, konteineris ja lahtiselt. See on odavaim ja kuivab kõige kiiremini, reeglina ühe suvega – suvel ostad ja talvel on kuivad küttepuud juba võtta,” rääkis Üksik. Kõik teised puuliigid, nagu kask, saar ja sanglepp, tahavad kuivada kaks hooaega.

Ostja ise rassida ei taha

Rakvere külje all tegutseva osaühingu Viru Halud müügipiirkond jääb 30 kilomeetri raadiusse, nagu on küttepuude puhul tavaline. Müüakse ka Tartusse ja Tallinna ning osa halgusid läheb kottides-konteinerites hoopis kaugemale – Taani.

„Paljudes Taani kodudes on kombineeritud küttelahendused ja kui väljas on miinus kümme kraadi, tehakse tuli kaminasse. Neil ju endal metsa peaaegu pole, seega tuleb küttematerjali mujalt sisse osta. Meie jaoks on see hea turg, kus jälgitakse, et puu oleks väga hea kvaliteediga ehk korralikult kuivatatud,” ütles Üksik.

Tegelikult muutub ka Eesti inimene aina mugavamaks – vähemaks jääb neid, kes omale kevadel suure koorma tooreid puunotte õuele tellivad ja neid siis ise saevad-lõhuvad-kuivatavad.

„Rohkem tahetakse, et puud toodaks õuele konteineris ja kuivana. Ei taha inimesed ise puudega rassida. Kui neid kulubki ainult 3–4 ruumi talve jooksul, on see ka mõistetav,” leidis mees.

Küttepuude ala on väga konkurentsitihe. Müüjaid on palju, osa neist toimetab mustalt. „Eriti kevadel on ajalehed küttepuude müügikuulutusi täis, aga need on kõik märjad puud, mida müüvad need, kes ei investeeri kuivatisse ja tihti käib müük ka mustalt. Muidugi on nende müüjate hinnad kõige odavamad,” seletas Üksik. „Mida sügise poole, seda vähemaks neid jääb ja siis saab puid osta juba korralikelt pakkujatelt, kes üldjuhul toorest puud ei müü. Kuna kuiv puu on kallim, võibki jääda mulje, et küttepuude hind sügise poole kasvab.”

Tartumaalt ameeriklaste kaminatesse