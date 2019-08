Kantrifestivalile oma joogitopsiga

Kantrifestivalil on tänavu esimest korda kasutusel panditopsid. Neid saab lunastada kolme euro eest baarist, kuid korraldusmeeskond on soojalt soovitanud igaühel oma pooleliitrine korduskasutatav joogitops kaasa võtta. Lisaks on toidunõud ja väiksemad joogitopsid biolagunevast materjalist, mis hiljem komposteeritakse. „Toidujäägid kogume kanadele mõeldud ämbritesse,” lisas Oks.