Suveõuntega on lood kehvavõitu

Hinda dikteerivad lähinaabrid

Punavad pihlapuud säästsid õunasaaki

Liivi Rehela

Rehela talu, Türi vald



„Kehv õunaaasta on tänavu meilgi, aga mitte nii väga ilma tõttu, vaid õunapuud annavadki üle aasta saaki. Meil olid eelmine aasta puud õuntest lookas.

Tahame, et aias kasvaksid erinevad sordid, sest me pole tootmistalu. Nii on õunapuid üle saja ja rõõmustame hoopis, et igal õunapuul on õunad küljes.

Suvi on küll kuivavõitu, aga meie savistel muldadel mitte sedavõrd, et peaksime kartma õunapuude kuivamist. Seda enam, et tänavu ei vaevle nad saagikoorma all. Üldiselt on meie puud saanud ka kuumematel suvedel kastmiseta hakkama.

Meie mahedalt kasvatatavatel puudel on tänavu vähem koikahjustusi. Eelmine aasta läks suurem osa saaki koide nahka. Tänavu tundub, et pihlakatel on marju rohkem ja koid on oma esimese toiduvaliku – pihlakamarja kallal.

Õunu jagub nii söömiseks kui ka oma perele hoidisteks. Ka näitusele, mis toimub Türil sügislaada ajal septembris.”