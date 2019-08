Erametsaliit: ebavõrdne kohtlemine peab lõppema

Erametsaliit rõhutab, et piiranguvööndi metsaomanike ebavõrdset kohtlemist on nentinud nii keskkonna- kui ka maaeluministeerium. Ka õiguskantsler on 2014. ja 2018. aastal asunud seisukohale, et sarnases olukorras maaomanikke tuleb kohelda sarnaselt ning väljaspool Natura võrgustikku olevatele piiranguvööndi omanikele toetuse maksmine on õiguslikult põhjendatud.