Nippe järgmise aasta maasikasaagi suurendamiseks

Eesti Maaülikooli aianduse õppetooli dotsent Ulvi Moor ütleb, et maasikas hakkab augusti lõpus ja septembri alguses, kui päeva pikkus jääb alla 14 tunni, moodustama õiealgmeid, mis tagavadki järgmise aasta saagi. Just sel ajal on vaja maasikat kindlasti kasta ja väetada. Kui siis on maasikal kuiv ja pole piisavalt lämmastikku, tuleb järgmisel aastal vähe marju.