Lexion läbis uuenduskuuri

Kogu Lexioni perekond koosneb nüüd seitsmest hübriidkombainist ja kuuest põhupuisturiga mudelist, masinate võimsus jääb vahemikku 313–790 hobujõudu. Kõikidel uutel kombainimudelitel on uus senisest tõhusam peksuagregaat, mis annab suurepärase peksu- ja eraldusjõudluse. Nii hübriidkombainide kui ka põhupuisturiga mudelite varustusse kuulub nüüd endise 600 mm asemel 755 mm läbimõõduga peksutrummel ja kümme raspellatti.

Hübriidkombainide arendaja

Teatavasti saab rootorkombain hakkama raskemates oludes ja suudab koristada mõnevõrra märjemat vilja kui klahvkombain. Samas on kõige ökonoomsem sellega võtta ikkagi kuiva vilja. Claasil aga puhast rootorkombaini tootevalikus ei ole, on n-ö hübriidkombain, kus kasutatakse klassikalist peksumasinat, aga klahvpuistajate asemel on rootorid. Seda sellepärast, et rootorid on n-ö aktiivsemad separeerijad ja nõnda saab kombineerida peksumasina ja rootorite tööd ning kombaini tootlikkust suurendada. Ainult klahvidega kombainil on vähem võimalusi kadusid vähendada.

Elektroonika osas on lisandunud laserjuhtimine, mis suunab masinat mööda kasvava vilja serva või mööda sõidurada. See kabiini katusesse integreeritud süsteem kohandab ennast tänu automaattuvastusele. Olemas on kabiinist kalibreeritav saagikust mõõtev seade, mis ei vaja tavapärast teavet tuhande tera kaalu kohta. Nüüd on ka Lexionil süsteem, mis reguleerib mootori võimsust paindlikult.

Peaaegu kõiki Lexioni uusi mudeleid saab tellida ka roomikutega varustatult, maanteesõidu kiirus küünib kõikidel 40 km/h.

ASi Konekesko Eesti Claasi tehnika tootejuht Marko Mirme selgitab, et Lexioni uus teraviljakombainide generatsioon jaguneb nelja n-ö tooterühma vahel – margitähisega 5000 on kitsa kerega (1,45 m) viieklahviline kombain, 6000 on kuueklahviline laia kerega (1,7 m) klahvkombain, 7000 seeria on kitsa kerega hübriidkombain ning 8000 omakorda laia kerega hübriidkombain.

Veerandi jagu tootlikum

Mirme iseloomustab uut kombainipõlvkonda kui üksjagu suuremat ja tootlikumat masinasarja, kui võrrelda varasema Lexioni generatsiooniga, mis oli 1995. aastast püsinud muutumatuna.

„Kõik on varasemast suurem, kasutusel on maailma kõige laiem, 1,7 meetri laiune peksumasin. Ka 755 mm laiune peksutrummel on üks suuremaid maailmas,” kirjeldab Marko Mirme. „Mida suurem trummel, seda suurem on ka korvi pind selle all. Peksutrumli taga asetsev eraldus­trummel kasvatab tootlikkust.”

Lexioni hübriidkombainidel on suurendatud söötetrumli läbimõõtu, et tagada rootoritele üleminekul optimaalne materjalivoog. Lisaks on materjali liikumine kombaini sees püütud teha võimalikult sirgjooneliseks, sest iga järsk pöörang või nurk suurendab kütusekulu.

Mirme kinnitab, et koos kõikide uuendustega on Lexioni klahvkombainide uus põlvkond vanadest masinatest sarnase võimsuse juures 25 protsenti tootlikum, hübriidkombainide puhul on erinevus mõnevõrra väiksem, jäädes 10 protsendi piiresse.

Kõige võimsamad mudelid on varustatud MANi mootoritega, Lexion 6900 on üldse kõige võimsam klahvpuisturiga kombain, arendades maksimaalselt üle 500 hj. Lexioni suurim hübriidkombain on margitähisega 8900 ja selle mootor suudab arendada maksimaalselt 790 hj.