Nippe selleri ja porrulaugu saagi suurendamiseks

Juurseller (Apium graveolens var. Rapaceum) vajab viljakat mulda, sest taime toitainevajadus on suur. Seepärast on augusti algul soovitatav juursellerit veel väetada. Hästi mõjuvad hobusesõnnikukompost või kanakaka ja mereadru graanulid. Väetis tuleb mulda kobestada. Seda tehes jälgige, et taime südamikulehed ja juurvilja ülemine osa ei satuks mulla alla, sest see soodustab liigset külgjuurte teket.

Kui ei ole võimalust kasutada orgaanilist väetist, on soovitatav kastmisveele lisada köögiviljade vedelväetist.

Selleks, et kasvaksid suured juurikad, tuleb eemaldada muld juurviljade ümbert ja seejärel terava noaga läbi lõigata ülemised külgmised juured.

Kuival ajal vajavad taimed kastmist, kuid vältima peab vee sattumist lehtedele.

Saagikoristamine algab alles siis, kui alumised lehed hakkavad kolletuma ja vajuvad maha. Seller kasvab sügisel hästi, seega tuleks juurikad üles võtta alles enne püsivate külmade saabumist. Väljakaevamiseks kasutatakse aiaharki, siis ei ole ohtu, et juurvili kahjustada saab. Säilitatakse keldris liiva sees.

Varsselleri (Apium graveolens var. dulce) hooldus sarnaneb juurselleriga, ainult vastavalt sordile on vaja varsi kas mullata või panna ümber taime jõupaberist torbik. Muldamisel vältida mulla sattumist otseselt lehekodariku keskele. Kui kasutate jõupaberit, peab taime ülemine osa ikka välja jääma. Pleegitatud varsselleri varred on õrnad ja maitsvad. Varsi võetakse taimelt paarikaupa.

Varsselleri koristusaeg on samuti enne püsivate külmade saabumist. Mõne taime võib koos suurema mullapalliga mullast välja kaevata ja kasvuhoonesse istutada. Natuke kasta pärast istutamist ja nii saab kuni külmadeni värsket varssellerit süüa.

Porrulauk (Allium ampe­larosum) on pika kasvuajaga taim ja seega vajab veel augusti algul hooldamist. Porrulaugutaimi on augustis soovitatav väetada orgaanilise väetisega, selleks kasutage komposti või lahjendatud virtsa (1:10) või linnusõnnikuleotist (1:20) ja kobestage mulda. Ühtlasi on hea taimi mullata, siis kasvab ebavars pikemaks ja on pleegitatud (valge). Kui puudub võimalus kasutada orgaanilist väetist, tuleks kastmisveele lisada köögivilja vedelväetist. Porrulauk vajab kasvuks ka mikroelemente.

Porrulauku koristatakse enne püsivate külmade saabumist, taimed kaevatakse aiahargiga mullast välja ja juured lõigatakse tagasi, nii et viiesentimeetrine osa jääks alles. Lehti on soovitatav kärpida kolmandiku võrra. Säilitada on kõige parem keldris liiva sees.