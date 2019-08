Biomarket suurendab Eesti talukauba kättesaadavust

Juustus on vähe koostisosi Denis Pretto

Viinamärdi talu peremees



Meie tooted on ehtsast ja puhtast vähetöödeldud täispiimast. Meie toodete koostisosade nimekiri on üsna lühike, mis on esmane näitaja, kui naturaalsete toodetega on tegu.

Meie tooted pole mahedad, aga need on naturaalsed, maitsvad ja mõnevõrra teistest erinevad, tehtud käsitööna inimeste poolt, kes armastavad seda, mida nad teevad. Nii lihtne ongi.

Müügiga probleemi pole Kersti Lužkov

Hõbeda mõisa perenaine



Biomarket on üks positiivne näide ettevõttest, kes propageerib kodumaist toodangut. Meie kogemuse järgi on see väga edukalt alanud. Biomarketi klient ei otsi ainult mahetoodet, vaid lihtsalt häid Eesti talutooteid. Meie püüame anda tarbijale oma toodetega usaldust, pakume võimalust ka ise kohale tulla ja veenduda, et meie kitsekesed on mahekasvatusel ja naudivad elu. Meie ei püüagi toota kvantiteeti, vaid jääda hobitaluks ja pakkuda kvaliteeti. Praegu pole näinud vajadust taotleda ametlikku sertifikaati, sest toodang on usaldusväärne ja müügiga probleeme pole.

„Tajusime, et mitmekesine kohalik väiketootmine, rikkalik ja omanäoline toidukultuur, elujõulised kogukonnad ja mahemajandus on omavahel seotud,” selgitab Biomarketi juhataja Priit Mikelsaar. „Usaldame ja austame Eesti Taluliidu ja OTTi tööd, sealhulgas märki Ehtne Talutoit.”

Seni on Biomarket müünud ainult ökomärgistusega tooteid.

Mikelsaare sõnul tuleb tähele panna, et märgis Ehtne Talutoit näitab eelkõige seda, et toode on tehtud Eesti toorainest ja kohaliku väiketootja poolt.

Kas toode on mahe või mitte, seda näitab ikkagi ainult ökomärk. „Tooteid, mil märgis Ehtne Talutoit, me eraldi üle ei kontrolli, kuna usaldame Eesti Taluliitu ja OTTi. Talutooteid tarbin ise palju ja Biomarketis müügil olevad katsun järgemööda ära proovida, aga kuna tooteid on palju, siis väga lihtne ülesanne see pole,” räägib Mikelsaar.

Käive kasvab

Biomarketi poodide käive ja külastajate arv on ilusti kasvamas. See näitab Mikelsaare sõnul, et puhas, tervislik ja keskkonnahoidlik toit läheb Eesti inimestele järjest enam korda. Samas kui toidukaubanduse suurt pilti vaadata, siis on ökotoodete ja ka Biomarketi osakaal selles pisike.

„Ma ei usu toidukaupade tarbimisharjumustes kiiret ja revolutsioonilist muutust, pigem mahetoodete osakaalu vaikset, aga järjekindlat kasvu, mis on tingitud sellest, et saame tarbijatena järjest teadlikumaks oma igapäevase toiduvaliku pikaajalisest mõjust tervisele, keskkonnale ja elurõõmule,” lausub Mikelsaar.