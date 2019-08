Elu vanavaralaadal: eile ostsin, täna müün

Seidla vanavaralaada korraldaja Mati Raal meenutab naljaga pooleks, et ühelgi laulu- ja tantsupeoaastal pole neil ilmaga vedanud. Seidla laata korraldati juuli esimesel laupäeval juba 21. korda ja laadailma on jagunud igasugust. On olnud lausvihma, kus kauplejate masinad laadaplatsile kinni jäid. On olnud kõrvetavat päikest ehk õlle- ja kaljamüüjate pidupäevi. Sel korral oli ilm midagi vahepealset.

Tööd jagus kogu ööks

Nagu viimasel viiel-kuuel aastal tavaks, tuli laadale kaupmehi 240 ringis. Suure osa kauplejatest moodustasid lätlased ja leedukad. Seda kõike on laada algusaastatega (120–140 kauplejat) võrreldes palju rohkem. „Mul on väga hea meel, et lõunanaabrid on meie laada avastanud, kuid ma ise küll ei kujuta ette, et sõita sadade kilomeetrite kaugusele kauplema, istuda seal terve päev ära ja müüa umbes 200 euro eest ehk saada hädavaevu kütuse- ja toiduraha tagasi,” arutleb Mati Raal. „Järelikult peab olema mingi muu asi veel, mis kauplejad Seidlasse toob.”

Seidla laat paelub tuhandeid inimesi. Mullu jäi külastajate arv 3800 juurde. Tunamullu, eelmise laulupeo nädalavahetusel oli käijaid korraldajate sõnul 400–500 inimest vähem kui tavaliselt. „Pidu võib meie laata mõjutada, samamoodi võib mõjutada kehvem ilm. Ent kui vaadata lakkamatult voorivaid külastajate autosid, siis ei saa kurta,” kinnitab Raal laadapäeval.

Mati Raal tunnistab laadapäeva hommikul, et tal endal pole olnud mahti laadaplatsil ringi vaadata. „Korraldamistöö on kogu aja ära võtnud. Alles kl 9 paiku tulid viimased kauplejad kohale ja meie ülesanne oli neile laadaplatsil koht leida,” põhjendab ta. „Esimene müüja tuli kohale juba neljapäeva õhtul, lätlased-leedukad hakkasid tulema reede lõunast ja niiviisi on nad tulnud öö läbi. Oleme meeskonnaga paari tunni kaupa maganud, siis jällegi kauplejaid vastu võtnud ja platsile suunanud.”

Vanavara paelub vanemaid

Vanavaralaat ei ole vaid tavapärane ostjate-müüjate kauplemine. Raal selgitab, et osa tehinguid teevad omavahel eelmisel õhtul ära kauplejad omakeskis. „See on nii, et kavalamad mehed ostavad eelmisel õhtul odavalt teistelt asju kokku, et laadapäeval need kallimalt maha müüa. Äri on äri.”

Juba 40 aastat antiikmööbli ja vanavaraga kauplev Toivo Oja tuli Seidlasse kohale reede pärastlõunal. Mehel oli poeg kaasas ja kauplemise vahepeal täiendas Oja uue kraamiga ka enda isiklikke varaaitasid. „Olen ostnud õllekappasid ja kellasid.”

Just nagu Mati Raali sõnade kinnituseks paneb ta needsamad kapad-kellad enda letil ka müüki. Paremad asjad, mis endale said soetatud, on aga bussis peidus. Nende seas on näiteks aastast 1793 pärit paadimeistri höövel, mis läheb mehe Saaremaa maakodus olevasse kollektsiooni. Unikaalne ese sai soetatud 150 euro eest.

Laada esimestel tundidel läheb Toivo Ojal müügiks paar maali ja üks õllekapp.