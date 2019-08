Tammejuure Mahetalu kasvatab, kuivatab ja toodab

Uus maheviljaterminal

Juulikuu kolmandal nädalavahetusel aset leidnud avatud talude päeval jõudis Tammejuure Mahetalu oma tegemistega uude arengujärku. Paljude külaliste juuresolekul avati uus moodne viljaterminal, mis on Läänemaa suurim. „Terminalil on kolm korda rohkem võimsust, kui ise praegu vilja kasvatame. Paljude ümbruskonna maheviljakasvatajatega on kokkulepped olemas ja juba alanud hooaeg tuleb tihe,” on Karinil rõõm tunnistada. Just külalise silme all jõuab kohale järjekordne kuivatamist vajav koorem mahevilja.

Läänemaal on mahekasvatajaid keskmisest rohkem, sest siinne maa ei ole kogustele panustamiseks piisavalt viljakas. Vaja on lisaväärtust. Tammejuurel võetakse vilja kuivatamiseks sisse alates viiest tonnist, mida on tavapärasest märksa vähem. Nii on uude terminali asja ka mahevilja kasvatavatel väiketalunikel. Kogu kuivatusprotsess võtab siin sõltuvalt vilja niiskusest, kuivatusõhu ja ümbritseva keskkonna temperatuurist aega 2 kuni 8 tundi, ööpäevas saab kuivatada 75 tonni.

„Uut terminali ehitades mõtlesime kogu piirkonna vajadustele. Suudame käidelda kogu ümbruskonna mahevilja ja seda isegi kõrghooajal, kui kiire töötlemine on kriitilise tähtsusega,” kommenteerib Karin.

Viljaterminali ehitamise kokkulepe sõlmiti ASiga Dotnuva Baltic eelmise aasta novembris. Maksma läks see üle 700 000 euro, millest 40 protsenti saadi PRIA põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse edendamise meetmest toetusena. Tehnilisi nüansse, mis terminali ülimat ajakohasust kinnitavad, võiks siia kirjutada enam kui lehekülje jagu.

Märkida tasub sedagi, et kogu kuivatusprotsessis vajalik soojusenergia saadakse hakkpuidukatlast, kus kasutatakse oma metsast pärit hakkpuitu, mille sisse segatakse viljasorteerimisjääke.

Kui eeloleval sügisel Tammejuure mahetooteid osta, on need praeguse kava kohaselt juba sada protsenti taastuv­energiast toodetud. Septembris peaks terminali lähedal tööd alustama uus päikesepark.

Lõpetuseks rõhutab Karin, et kuigi avatud talude päev on selleks aastaks selja taga, oodatakse Tammejuure Mahetalus külastajaid muulgi ajal, vaja on vaid enne kokku leppida. „Viimase aja skandaalide tõttu, mis on seotud toidu ebaselge päritoluga, oleme seisukohal, et külastused taludesse on olulised, sest nii saavad inimesed oma silmaga veenduda, et jätkuvalt on olemas ausaid Eesti toidu tootjaid ja keskkonnasäästlik mahetootmine on võimalik.”