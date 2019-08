Käbiheinaga kurista kurku

Käbiheinas on kumariine, triterpenoide, saponiine, mõru- ja parkaineid. Värske ürt sisaldab karoteeni, C- ja K-vitamiini. Mikroelementidest on käbiheinas piisavalt hõbedat, vaske, boori, tsinki ja mangaani. Enne õidepuhkemist on kibeaineid lehtedes vähem, sellepärast soovitatakse käbiheina lehti lisada salatitele ja toortoitudele kui väärtuslikku toidulisandit.

Rahvameditsiinis on käbiheina kasutatud kurgu- ja nahahädade ning reuma vastu. Peamiselt on sel haavu parandav toime, seetõttu sobib valutava kurgu kuristamiseks. Keskajal on käbiheina tarvitatud kurgupõletiku ja angiini ravimisel, praegu seda millegipärast ravimtaimeks ei peeta. Ent Hiina meditsiinis on see hinnatud taim. Sellepärast on hakatud käbiheina senisest enim uurima. Sel on leitud vähirakkude arengut peatav ja potentsiaalselt ka levikut takistav toime. Tõestamist on leidnud käbiheina antibakteriaalne, põletikuvastane ja ­HIVi ravi toetav toime ning võime alandada veresuhkrut. Samuti kuulub käbihein kilpnäärmehaiguste korra­l kasutatavate raviteesegude koostisesse (ületalitlus ja struuma).