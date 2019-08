Külarahvas teeb järve ääres öökino

Filme saab vaadata nii heinamaal istudes kui ka tünni­saunast ning avatud on öökohvik. „Hoolimata sellest, et ilm meid alati erineval moel proovile paneb, oleme rõõmsal meelel otsustanud ikka jätkata ja truuks jääda augustikuu teisele laupäevale ja oodata põnevusega – mis siis seekord,” ütleb Pedajamäe külavanem Heleena Jõgi. Ta lisab, et kinopublik on varasematel aastatel saanud suuremat ja väiksemat tormi, paduvihma ja lakkamatut seenevihma, kuid tõelisi kinogurmaane pole see hirmutanud.

Toimekas küla

Viimastel aastatel on toimekas küla saanud tänu toetajatele pakkuda soojast tünnisaunast filmivaatamise võimalust. Tasub märkimist, et tünn on kogu aeg rahvast täis olnud.

Jõgi ütleb, et kinotehnika on vihma eest kaitstud. Kui tuleb suur torm ja tuul, siis lasevad nad ekraani mõõtudega 8 x 10 m seniks maha murule, kuni tuul vaibub, seejärel vaadatakse filmi edasi. „Ükskord pidime ootama peaaegu tunni, kuid ainult mõni üksik lahkus. Lastefilmi oleme ka järgmisel päeval Kinokuuris uuesti näidanud,” märgib külavanem.

Eelmiste aastate põhjal saab öelda, et kogenumad kinolised tulevad järvekinole pisut varem kohale ja võtavad kaasa väikese telgi – et siis sinna omale filmivaatamise pesa teha, sest heinamaal on ruumi kõigile. Kes tahab, võtab vihmakeebi ja istumisaluse kaasa. Pedajamäe külarahvas on kinoplatsile vedanud ka diivaneid ja tugitoole, et küla aasta suursündmust nautida.

Külarahvas lööb järvekino tegemises usinalt kaasa. Kes niidab kuu aega enne üritust kinoplatsi, kes aitab telgid ja mööbli kohale tarida, kes on ametis tehnika ülesseadmisega, kes vastutab filminäitamise eest. Öökohvikusse küpsetavad küla perenaised head-paremat, kogu tulu läheb külaseltsi tegevuse toetuseks.

Nikluse järve ääres asuvast kinost saavad osa nii kohalikud kui ka ümberkaudsed elanikud. Külavanema sõnul on järvekinol oma vaatajaskond lähemalt ja kaugemalt. Teretulnud on kõik filmihuvilised, kes soovivad sumedal augustiõhtul aega veeta ja filme nautida.

Huvilisi ka kaugemalt

„Meie juurde on sattunud ka juhuslikke möödujaid, kes suurest ekraanist mööda sõita ei suutnud. Neilegi leidsime pingid ja pleedid ning nad vaimustusid väga meie ettevõtmisest,” ütleb Heleena Jõgi. Sel aastal pakub külarahvas lastele Norra seiklusfilmi „Bändipoisid” ja suurematele Prantsusmaa komöödiat „Uju või upu”. Kogunetakse kell 21, sissepääs on tasuta.

Jõgi lisab, et kaks esimest aastat kutsus küla filme näitama Kinobussi tegijad, kuid siis otsustas külarahvas Leaderisse projekti kirjutada ja nii oma külale kinotehnika saadigi. Nüüdseks on nad käinud filme näitamas ka mujal: Hellenurme vesiveskis, Kanepi seltsimajas, Pühajärve põhikoolis, Aakre õunahoidlas, Võru FC Heliose kunstmurustaadioni avaüritusel, Lõunakeskuse suusalaadal jm.

Soojemal ajal toimuvad sagedasemad filminäitamised Pedajamäe küla Kinokuuris ja õunaaias. „Kinokuuri filmiõhtutel käib reeglina oma küla rahvas koos sõprade ja tuttavatega. Teretulnud on kõik huvilised ja peame siinkohal tervitama fänne Ülenurmelt, kellele meie alternatiivkino nii väga meeldib, et nad ei pea paljuks Tartu külje alt kohale sõita,” ütleb Pedajamäe külavanem Heleena Jõgi.

Rääkides tulevikuplaanidest, mainib külavanem: „Ammu oleme plaaninud korraldada talvel jääkino, loodetavasti saab see varsti teoks.”