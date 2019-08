Maarahvas sai Türil endanimelise poe

Maarahva Poe turundusjuht Teet Soasepp selgitab, et tegemist on nende esimese poega Järvamaal. Koos Türi kauplusega on neil nüüd üheksa poodi.

Palju kaupa napil pinnal

Mõte Kesk-Eestis pood avada oli neil juba mõnda aega. „Proovime oma poode avada piirkondades, kus elavad isetegemisest huvitatud inimesed,” selgitab Soasepp. „On tähtis, et piirkonna elanike eluviis kattuks meie poodide visiooniga. Nii jõudsimegi lillelaada pealinna, aedlinna Türile.”

Kuigi Türi Jaama tänava kaupluses pole pinda ülemäära palju, on riiulid ja vahekäigud kaupa triiki täis. Soasepp pakub avamispäeval, et eri kaubaartikleid võib väljas olla 6000–7000: igasuguste jookide tegemise vahenditest kuni vorsti ja juustu tegemise vahenditeni ning aiakääridest klaaspurkideni.

Teiste maarahva poodide näitel ütleb Teet Soasepp, et juuli on tegelikult isetegijate jaoks üsna vaikne kuu. Kevad see-eest kulgeb seemnemüügi ning suve teine pool ja sügis hoidistamiskraami müügi tähe all. „Hooajalisus on meie jaoks väga oluline ja sel põhjusel muutub kaubavalik iga nädal,” räägib ta. „Tegelikult on hooajaline näiteks õlletegu: vastavad kaubaartiklid on väga tahetud jõulude ja jaanipäeva eel ning lähevad uuesti populaarseks sügiseks. Tegijate hulk on aasta-aastalt kasvanud ja kõige lihtsam variant koduõlut või -veini teha on muretseda endale valmiskomplekt.”

Türi poodi avamise ajaks appi tulnud Rapla maarahva poe müüja Jaanika Lill räägib oma kaheksa-aastase müügitöökogemuse põhjal, et hooajast lähtuvalt on menukaubad tõesti erinevad. „Kõige rohkem tegemist on seemnehooajal ehk aprillis-mais,” avaldab ta.

Müüja kui nõustaja

„Inimeste hulk, kes seemnetest endale söögikraami kasvatavad, on tegelikult hästi suur. Ei saa öelda, et põhilised on vaid seemned, mullad ja väetised, välja tooksin ka isetegijatele mõeldud nurgakese. Olemegi püüdnud oma poodidesse leida võimalikult eri­ilmelist kaupa, et see tooks siia mitmekesiste huvidega ostjaskonda. Korteriinimene ju suurt põllupidamist endale lubada ei saa, kuid veini teha või maitsetaimi kasvatada on täiesti võimalik.”

Ühest vahekäigust võib leida näiteks õunapurustajaid ja -mahlapresse. „Õunamahla tegemise vahendeid oleme alati müügis hoidnud ja hoiame tulevikuski,” kinnitab Soasepp. „Kasvatame laoseisu, et sügisel kaup otsa ei saaks.”

Jaanika Lill lisab, et õunad on üldse üks tänuväärt kraam. „Õunauputuse ajal on tihti nii, et õuntest tehakse mahla ja õunamahlast edasi veini või siidrit. Kõike saab kodusel teel teha.”

Jaanika Lill on tähele pannud, et isetegijate seas on üha rohkem nooremaid inimesi. Esmalt haritakse end internetis, seejärel ostetakse poest tarvikud ja läheb lahti kodus katsetamiseks.

