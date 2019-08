Tööandja kulul lõunamaareisile?

Mägede OÜs kümnendat aastat traktoristina töötav Mait Tõnise tunneb end ettevõttes väärtustatuna, sest palk on hea ja töötingimused veel paremad. „Masinad on meil uued ja mis peamine – tunnen, et olen kõige selle juures inimesena siin number üks,” sõnab ta. Ta saab aru, et kui teda ettevõttes ei oleks, jääks töö tegemata.

Töötajale tähtis hoolimise tunne

Ka ettevõtte juht on nii mõista andnud. Kas just sõnadega, seda Tõnise ei oska öeldagi, aga meeste vahel liigub info teinekord sõnadeta palju kindlamini. „Tunnen, et minust hoolitakse,” kinnitab ta. Hoolimise all mõtleb mees seda, et tal on võimalus käia ettevõtte kulul massaažis ja kord nädalas ujumas. Ujumas mitte üksi, vaid koos perega, mis on nelja lapsega perele suur väärtus. „Ei usu, et muidu koos perega nii tihti ujumas jõuaks käia,” arvab mees.

Tööandja hoolimist näeb Tõnise ka sellest, et töötatakse uute traktoritega. „Uue tehnika rooli taga on elu palju lihtsam,” tunnistab ta. Need on traktorid, millel peal GPS ja muud IT-lahendused. „Rääkimata sellest, et tööandja kulul saan korraliku kõhutäie lõunal ja kui tuleb pikem päev, siis veel õhtulgi. Alati on olemas kas mulliga või mullita vesi. Nii olen valmis hooajal töötama kella vaatamata.”

Küsimusele, kas ettevõtja saaks veel kuidagi töötaja tervist hoida, vastab Tõnise pärast väikest mõttepausi, et korra aastas võiks koos soojal maal palmide all puhata. „Siis oleks liigesed palju pehmemad,” lausub ta. „Olen kuulnud, et mõned nii juba käivad.” Tõnised on siiani käinud koos perega, aga Mait läheks heal meelel ka koos töökaaslastega. „See oleks kindlasti vahva puhkus, sest meil on siin väike, aga väga lahe seltskond: neli-viis meest koos bossiga.”

Mäetaguse Agro juht Teet Kallakmaa peab töötajatest hoolimist iseenesestmõistetavaks. Nagu sedagi, et kella 19 ajal kombainereid põllule vaatama minnes võtab neile kohvi kaasa. „Töötajad on ettevõtja tähtis vara. Mul pole roboteid ega ufosid, kes töö ära teeksid,” sõnab ta.

Samas pingerida juht töötajate, tehnika ja loomade vahel teha ei soovi. „Seda kolmikut ei saa kuidagi lahus vaadata ja tähtsuse järgi reastada,” eelistab ta jääda vastusega poliitiliselt korrektseks. Uskudes, et töötajate tähtsust näitab ta välja nende eest hoolitsemisega. Ettevõtjana püüab Kallakmaa mõelda sellele, et töötaja ei külmetaks, ei jätaks näppe kuhugi vahele ega saaks loomalt lüüa. Sellele ja palju muule tuleb mõelda seadusest tulenevate kontrollide ja inspektorite pärast, kuid mitte ainult. „Ma ju tean, kui ohtlik on töötada tehnikaga ja loomadega, eriti mullikatega. Aga iga kord ei aita ka sõnade pealelugemine, ikka kipub ühtteist juhtuma ja siis on toimetamist palju,” teab ta.