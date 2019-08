Alatskivil valmivad käsitööveinid

Lisaks toovad Peipsimaale turiste võrgustikud. Sibulatee võrgustik ühendab peamiselt Peipsiääre valla 30 ettevõtet. „See on väga tugev võrgustik. Tutvustame kõiki ja kogu piirkonda ühiselt. Oleme selle sees üks lüli,” kõneleb Külli ning lisab, et kui kellelgi läheb hästi, siis see toob kasu ka teistele. Veel hindab ta väga Peipsi Toidu võrgustiku tööd, mis korraldab tänavugi (24.–25. augustil) Vasknarvast Saaboldani Peipsi toidu tänava, mis kulgeb ka läbi Alatskivi.

Kui talvisel ajal jõuavad Peip­simaale pigem ainult turismigrupid, siis suvisel ajal liigub ka üksikturiste. Ametlikult on Hirveaia veinikelder avatud reedel ja laupäeval. „Aga kui oleme kodus, siis saab ikka sisse astuda,” julgustab Külli.

Süüa veinikeldris ei valmistata. Augusti lõpus osaletakse küll 175 kilomeetri pikkuse Peipsi toidutänava projektis. „Aga pop-up-restorani püstipanek on pigem erand,” sõnab Külli. Veinide degusteerimise kõrvale pakutakse leiba, karaskit, kitsejuustu, soolarääbist, marju ja kurki. „Kõik on kohalikud tooted või toorained,” kinnitab Külli.

Kokku on alkoholiregistrisse kantud kümme Alatskivil tehtud veini, aga mõned neist on suve teiseks pooleks juba otsas. „Astelpaju on otsas ja Hirveaia Mullikat ka enam pole,” loetleb Külli. Õnneks on uus hooaeg juba alanud. Kogused on väiksed, ühte sorti veini teeb ta 150 kuni 200 liitrit ja kõiki veine kokku suurusjärgus tuhat pudelit. Kõik on puhas käsitöö. „Sel hooajal kordame vanu ja katsetame uusi,” lubab Külli. Näiteks proovib ta teha koostöös naaberkülas Alasool asuva Õnne taluga mee ja kirsi veini.

Mitu võimalust

Külli põhiamet on Kalevipoja muuseumi arendusprojekti juhtimine. Mis siis juhtub, kui see aasta pärast valmis saab, seda Külli täpselt ei tea. Võimalik, et vabaneva aja ja energia pühendabki ta siis veinikeldrile.

Seal saab korraldada väiksemaid seminare, salongiõhtuid või kohalikele tantsuõhtuid. Välja on pakutud ka kellaviietee, kus maitstakse viit sorti traditsioonilisel viisil tehtud fermenteeritud teed. „Seda võiks rohkem tutvustada,” arvab Külli.

Alatskivi on tema hinnangul elamiseks suurepärane paik. „Maa ei jookse tühjaks, siia tullakse tagasi,” räägib Külli. See piirkond pole mingi ääremaa. „See aeg on möödas.” Aga iseenesest ei teki ka midagi. „Tuleb ise tubli ja ettevõtlik olla, siis leitakse sind üles,” tõdeb Külli.

Eesti veinil läheb hästi Tiina Kuuler

Valgejõe Veinivilla perenaine



Üha rohkemates restoranides pakutakse uhkusega kohalike veinimeistrite loomingut. Sestap on oodatud, et igas restoraniga paigas, kasvõi näiteks Alatskivi lossis, on kohalik vein aukohal. Eks me liigume tasapisi selles suunas. Eesti veinimajades tõenäoliselt ei tule nii suurt n-ö veinirevolutsiooni, nagu juhtus paar aastat tagasi käsitööõlledega. Veinitegemine on mõnevõrra aeganõudvam kui õlletegu ja toorainetki saame vaid loetud korrad aastas, mitte iga paari kuu tagant välismaalt tellides. Tasapisi tuleb meid siiski juurde ja õnneks on iga veinimaja täiesti omanäoliste veinidega.

Alatskivi Mõisamaitsed ja Külli Must on mulle juba mitu aastat tuttav koduveinikonkursilt, kui ta oli veel hobitegija. Juba siis olid tema veinid meeldejäävate nimedega, nagu Mõisahärra ja Mõisapreili ning kõik muu mõisaga seonduv, lisaks muidugi puhtad ja krõpskuivad maitsed. Sama joont on ta jätkanud, muidugi on tänu vahepeal juurde tulnud kogemusele maitsed mitmekesistunud ja sügavamaks muutunud.