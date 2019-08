Norra toodab puidust lennukikütust

Eesti Maaülikooli teadlase Timo Kikase sõnul on fossiilsete kütuste piiratust ja keskkonnamõjusid arvestades biomassist biokütuse tootmine väga oluline tulevikusuund, kuna tegu on süsinikneutraalse kütusega.

„Keskkonnasõbralik lennukikütus on vajalik, et vähendada lennunduse süsinikujalajälge," kommenteeris Avinori asepresident Margrethe Snekkerbakken.

„On äärmiselt positiivne, et Quantafuel teeb järgmise sammu Norra ressursside väärindamises lennukite biokütuseks,“ sõnas Snekkerbakken. „Lennukite biokütuse potentsiaal on tohutult suur ja lisaks positiivsele kliimamõjule panustab ka töökohtade loomisesse ning lisandväärtuse kasvatamisesse Norras. Ootame pilootprojekti tulemusi suure huviga," lisas ta.

Quantafueli tegevjuht Kjetil Bøhn rõhutab, et Euroopa lennundus on läbimas suuri muutuseid, kus keskkonnamuredest kantud poliitilised otsused toovad uusi nõudmisi, mis sillutavad teed biomassipõhiste kütuste kasutusele.

Biomassist vedelkütuseid tootev tehas hakkab paiknema Ida-Norras. Pilootprojekti edukuse korral on Quantafuelil võimalik asuda planeerima täiemahulist tehast, mille esialgne toodangumaht võiks jääda vähemalt 7-9 miljoni liitri kütuseni aastas.

Biomassist biokütuste tootmisega tegeletakse ka Eesti Maaülikoolis. Uurimise all on nii puidust, rohemassist kui vetikatest kütuste tootmine. „Paraku on rakendusuuringute osakaal Eesti teadusrahastuses võrreldes Põhjamaadega tagasihoidlik, kuigi metsarikka riigina võiksime sarnaselt Norrale olla siin maailmas eelkäijateks," sõnas Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate õppetooli juhataja Timo Kikas.