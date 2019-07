Mitme metsalinnuliigi arvukus kahaneb

Tänavu kevadel levis üle Eesti halb uudis, et meie metsalindude arvukus väheneb ligi 50 000 paari võrra aastas. Nüüd ilmus ornitoloogiaühingu ajakirjas Hirundo Renno Nellise ja Veljo Volke põhjalik ülevaade, mis seda arvu lahti seletab.

50 000 – vähe või palju?

Et tajuda arvu sisu, tasub ette kujutada, et Eesti metsades pesitseb üle 10 miljoni linnupaari. Näiteks ainuüksi metsvinte – nüüd paraku langeva arvukusega linnuliik – võib pesitseda 1,6–2 miljonit paari ja punarindu 0,5–0,8 miljonit paari, samas kui pasknääre võib pesitseda 30 000 – 50 000 paari ja väike-kirjurähne 3500–5000 paari.

Linnuliike, kes ainult või valdavalt metsades pesitseb, on meil ornitoloogide andmeil 85. Neist 32 on vähearvukad, kaitse all olevad – neid on lindude koguhulgast kokku vaid 1%. Ülejäänud 53 liiki on n-ö tavalised linnud, nende arvukus kokku moodustab 99% metsas olevatest lindudest. Just nendele on keskendunud linnumeeste ülevaade.

Huvitav on, et alles kaks aastat tagasi, 2017. a levis ajakirjanduses teade, nagu kahaneks me metsalindude hulk aastas mitte 50 000, vaid hoopis 60 000 paari võrra. Millest vahe tuleb? „Algandmed, liikide keskmised näitajad pidevalt muutuvad ja on paljude puhul vähenenud,” põhjendas Renno Nellis.

Üsna pikk andmerida

Algandmed pärinevad vabatahtlike vaatlejate loendusretkedelt. Põhiline loendusaeg on 25. maist 15. juunini. Vaatleja läheb varahommikul oma püsimarsruudile, kus on 20 loenduspunkti. Igas punktis registreerib ta viie minuti jooksul kõik nähtud ja kuuldud linnud. Linnupaaride arvestus käib omaette juhendi järgi. Eestis on selliseid punktloendusi tehtud järjepidevalt alates 1983. aastast, kokku üle riigi ligi 200 loendusrajal.

Vaatlejate andmeid hakatakse analüüsima. Selleks on vaadeldavad linnud jagatud elupaigavaliku järgi tüüpilisteks metsaliikideks (nn metsaspetsialistid) ja mosaiikses metsamaastikus pesitsevateks liikideks (nn generalistid), peale selle peamiselt okasmetsades ning leht- ja segametsades pesitsevateks liikideks, rändseteks ja paikseteks liikideks, ava- ja suluspesitsejateks. Iga seltskonda vaadeldakse ka eraldi.

Peale kahaneva või kasvava arvukusega liikide selgitatakse kõikuva arvukusega liigid, kelle puhul arvud suundumust määrata ei võimalda, ja need liigid, kelle arvukus on stabiilne. Artiklist selgub, et üldist tendentsi on arvestatud eri metoodikate alusel ja tulemused on sarnased.

Kokkuvõtteks on aastail 1983–2018 metsalinnustiku arvukus vähenenud 26% võrra. Suuremat langust näitab paiksete liikide, samuti okasmetsaliikide ja metsaspetsialistide arvukus. See on põhjus, miks linnumehed teravalt metsade majandamist jälgivad – mujal Euroopas on suuremad langused rändlindude, eriti kaugrändurite arvukuses, aga Põhja-Euroopas, sh Eestis on teistmoodi. Teisisõnu: ei saa süüd ajada rändel varitsevate ohtude kaela, vaid põhjuseid ja mõjutajaid tuleb eelkõige otsida kohapealt.

Pilgud metsamajandusel

Üldiselt loetakse metsalinnustiku vähenemise põhjuseks lisaks mainitud rändeteeohtudele metsaraiet, kliimamuutusi, maaspesitsejate puhul röövluskoormust. Näiteks soomlased on seostanud kõige arvukamate metsaliikide vähenemist elupaiga kvaliteedi langusega ja nende liikide puhul, kelle arvukus on langenud ka kaitsealadel, oletatakse kliimamuutuse mõju.