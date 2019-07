Väikesed suvikõrvitsad on kõige maitsvamad

Ja et asi ikka natuke keerukaks jääkski, võib mõnda kõrvitsat söögiks pruukida nii tali- kui ka suvikõrvitsana. Suviseks söömiseks sobivaid vilju pakub ka teine kõrvitsaliik – suureviljaline e hiigelkõrvits (Cukurbita maxima). Näiteks sobib praadimiseks meil seni rohkem ilukõrvitsana tuntud turbankõrvits (C. maxima subsp. maxima Turban-rühm), mille kuni mõnekilosed viljad pole kaugeltki hiiglased. Need on tavaliselt oranžid, kuid ümara vilja tipus olevat kõrgemat turbani-osa kaunistavad rohelised ja valged triibud. Praadimiseks viilutage kõrvits, eemaldage pehme osa. Ajage esmalt pannil õli kuumaks, muidu jäävad kõrvitsatükid sinna kinni. Et kõrvits jääks mahlane, lisage soola alles pärast praadimist.

Millal on õige aeg?

Kabatšokke hakake sööma siis, kui need on 7–10päevased ja 200–700 grammi raskused, vilja vananedes muutub koor kõvaks ja paksuks, viljaliha aga kuivaks ja käsnjaks. Suureks kasvanud viljad võivad säilida isegi mitu kuud, aga nende maitse on tuim. Ülekasvanud vilju võiks proovida ära kasutada suppides ja pannkoogitainas. Noori vilju pole tarvis koorida. Noorelt on kabatšokis rohkem vitamiine (A ja C), rohkem on ka seedimist kiirendavaid pektiine.

Patissonid ehk taldrikkõrvitsad on kõige hõrgutavamad juba siis, kui moodustunud viljal on vanust kõigest 3–5 päeva. Nende läbimõõt on siis 6–9 cm ja kaal umbes 80–100 grammi. Kui kahtlete, siis vaadake poes patissonikonserve – just selliseid vilju need sisaldavadki, niisugused „taldrikukesed” mahuvad ka väikese purgi suust ilusti sisse. Väikesed viljad on imeilusad ning hoidistatult sobivad need ka toitude kaunistamiseks. Värskelt võib tarbida ka u 200–300 g raskusi patissone, veel suuremad viljad hakkavad puiseks ja ka seest tühjaks muutuma.

Spagetikõrvitsad korjake ära siis, kui viljad on umbes 20 cm pikkused ja 0,7–2 kg raskused. Keetke neid nt tervelt soolaga maitsestatud vees.

Argentiina suvikõrvitsa e sapallito (C. maxima subsp. maxima Zapallito rühm) rohelised ümarad viljad on paras nahka panna, kui need on 6–16 cm läbimõõduga ja umbes 250 g raskused, neid võib toorelt süüa nagu kurki või küpsetada.

Käändkõrvits, mille kühmulise valge, kollase vm vilja varrepoolne ots ehk kael on kõver, tarbige ära u 15 cm pikkuselt, mõni sort (‘Yellow Crookneck’) kasvab ka natuke pikemaks. Täisküpsenult need enam head ei ole, siis jätke need parem kööki kaunistama.

Pärast koristamist säilivad suvikõrvitsad sahvris umbes kaks nädalat. Külmkappi ärge neid parem pange, muidu ununevadki sinna.

Kuidas pakkuda?

Suvikõrvits on rasvaste grillvorstide ja -liha kõrvale väga hea lisand, kuna see kergendab seedimist, aitab kaalu säilitada ja sisaldab palju kiudaineid. Eriti kasulik on suvikõrvitsaid süüa ainevahetushäirete, südame- ja maksahaiguste korral, rohke veesisaldusega viljade pruukimine aitab organismil ka puhastuda.