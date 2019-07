Margus Rebane – sõjaväelasest kunstnik-käsitööline

Näiteid Margus Rebase kätetööst ja loomingust. FOTO: Toomas Šalda

„Kõik läks juhuslikult. Siinne loodus ja aura lihtsalt tõmbas nii tugevalt, et võtsin pangalt suure laenu ja ostsin Omari pärijate poolt müüki pandud valdused ära. Alles pärast krundi omandamist hakkasin sügavamalt siin kasvavate puude ja põõsaste vastu huvi tundma, nende olemasolu polnud ostmise põhjuseks.”

Omar Volmeri istutatud puude ja põõsaste uurimisest ja hooldamisest on tänaseks saanud üks Rebase mitmest hobist. Järgemööda näitab ta kollast mändi, metasekvoiat, sitka kuuske, sulgjat tariõit, puispojengi, kuradipuud, mandžuuria pähklipuud, pööke, kontpuid, Mitšurini aretatud granaatpihlakat ja paljusid muid isendeid, kelle (Rebane rõhutab, et tegu on elusolenditega) nime ta teab või siis ei tea. Ühtegi silti ta oma kaaslastele külge riputanud pole.

Umbes kahekümnest tüvest koosneva pajupesa kõrval on paarimeetrine õunapuuokste hunnik, mis tekkis kevadel puid noorendades. „Kavatsesin okstest midagi teha, kasutada neid tarbepuiduna, kõige muu kõrvalt voolin puidust võinuge ja muud sellist, aga siis avastasin, et musträstad olid hunnikusse pesa teinud. Nii see siin on, tegin lindude toimetamisest mingil ajal isegi „internetiülekandeid”. Põnev,” on Rebane elu ja endaga rahul.

Lisaks metsiku olemisega dendropargile leiab ümbrusest hektarite kaupa loopealset kadastikku, mille kohta leiab mees, et kõige õigem on lasta sel elada oma elu. Nagu kogu ülejäänud loodusega, on Rebase maadel hästi ka puukidega. Ise on ta neid sel aastal oma ihust välja tõmmanud seitse-kaheksakümmend. „Aga ega nad kõik pole siit saadud, käin teistes metsades ka. Ja ma ei vaktsineeri ennast.”

Kivi, puit, paber

Mereäärse vaatetorni tipus jõuame jutuga Rebase järgmise harrastuse, kivide voolimise ja lõikamise juurde. „Sellega tegelen kaheksakümnendate keskpaigast alates. Saatsin ühe Tootsi tütarlapse koju ja Pärnusse tagasisaamiseks mitu tundi rongi oodates hakkasin kuue revääris olnud nööpnõelaga esimest ettejuhtunud kenama kujuga kivikest uuristama. See on nii meditatiivne tegevus, et saadab mind tänaseni. Muutunud on tööriistad, mõned neist olen ise valmis teinud.”

Kui küsida, kust ta kividele uue ilme andmiseks inspiratsiooni leiab, vastab ta, et peamiselt loodusest, aga on ka eri kultuuridest pärit märke, vöökirju jms, mõned kivid saavad inimese või looma näo. „Üks Iisraeli sõber leidis, et teen puhast Aafrika kunsti, aga vaidlesin vastu, et ei, teen puhast päris enda kunsti. Tel Avivis on tema galeriis praegugi minu kividest näitus üleval. Aga tõepoolest, ega ma ei teagi, et keegi peale minu kuskil samamoodi kive elustaks.”

Mis tema loomingust pärast valmimist saab, ei oska Rebane üheselt vastata. „Eriti ma neid ei müü, sest ei oska hinda määrata. Pigem annan või kingin neid inimestele, kes seda väärivad,” kommenteerib ta.