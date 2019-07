Ilmaennustus

Augustis aktiveerub Atlandi ookeanil sageli ka tsüklonaalne tegevus – see on nn sünoptilise sügise tunnuseks. Seetõttu tutvustan mõningaid tähelepanekuid, mis võimaldavad augusti ilmu oma tarbeks ennustada.

Kui kiudpilved muutuvad ja liiguvad kiiresti, siis on laussadu tõenäolisem. Kui kiudpilved saabuvad lõunast või kagust, võib see tähendada lõunatsükloni kohaleilmumist ja teatud juhtudel isegi paduvihmast ilma;

Samuti võib ilma halvenedes tekkida nn pilvede järgnevus. Sealjuures on eriti olulised kiudpilved, mis võivad viidata tsükloni või sooja frondi (vahel ka äikese) lähenemisele. See näitab ilma halvenemist lähitundidel või ööpäeva jooksul. Kiiresti liikuvad ja kuju muutvad kiudpilved, eriti kui need on paralleelsete ribade ja vöönditena, võivad viidata jugavoolu olemasolule.