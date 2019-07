Iisop on hea palavikualandaja

Koduaias tuleb iisopiseemneid külvata mai lõpus ja juuni alguses, kui muld on juba soe. Siis tõusevad seemned nädalaga ja umbrohi ei jõua neist üle kasvada. Võib paljundada ka vanu põõsaid jagades või taimed ette kasvatada. Iisop on väga vähenõudlik taim, kasvab kergematel, vett läbilaskvatel muldadel. Kiviktaimlas ei talu seisvat vett. Iisop on külmakindel ja talub hästi põuda. Istandustes kasvatatakse seda kile all. Ise ma küll ravimtaimede kile all kasvatamist õigeks ei pea, sest kilest võib mulda imbuda mürgiseid aineid.