Võnnu Mahetalu hakkab õli pressima

Püsti on pandud õlipressimisliin, vilja hakkab tarnima ABL Baltic Seeds AS, mille põldudel on juba 2000. aastast mahemärk. Kuigi Võnnu Mahetalu jaoks on tegemist eraldiseisva ja täiesti uue valdkonnaga, on seos muu tegevusega olemas. Nimelt kuulub kanade söödaratsiooni õlipressikook. „Varem pidime seda ostma, nüüd asusime seda ise valmistama,” räägib talu peremees, 2010. aastal Eestisse saabunud baltisaksa päritolu Lennart Victor Jasper von Moller.

Juurte juurde

Lennart on sündinud ja koolis käinud Saksamaal Hannoveri lähistel Celles. Ta on õppinud ärijuhtimist ja infotehnoloogiat ning hiljem põllumajandust, töötanud põllumajandusettevõttes ja puuetega laste ratsakoolis majandusjuhatajana. Lennartit on kogu aeg maale tõmmanud. Tema esivanemad on olnud põllumehed, välja arvatud advokaadist isa. Lennarti vanaisale kuulus omal ajal Sõmerpalu mõis, kus vanaisa ka sündinud oli. Huvist baltisaksa juurte vastu ja saatuse tahtel jõudiski Lennart Eestisse.

Algul suhtlesid Lennart ja Evelyn inglise keeles. Kuigi nüüd oskab Lennart ka eesti keelt ja Evelyn on ära õppinud saksa keele, aetakse ettevõttes asju inglise keeles, aga dokumendid on kõik eestikeelsed. Evelyn on pärit Tartu lähistelt Luunja vallast ja õppinud hobumajandust.

Võnnu mahetalu sünniaeg on 2013. aasta aprill, mil Lennart ostis koos abikaasa Evelyniga Tartumaal Võnnus mahajäetud kolhoosiaegse sigalakompleksi, kus oli plaanis hakata kanu pidama. 2014. aasta novembris loodi ettevõte nimega Võnnu Mahetalu ja soetati esimesed 500 kana. Võnnus asuvas farmikompleksis oli seapidamine lõppenud 2011. aastal. Endine omanik oli müünud kompleksi edasi vahendajale, kes sellest eriti ei hoolinud. Aastaga rüüstati laudakompleks masendavalt ära. Nii, et kõik kohad olid prügi täis. Selle hulgas oli nii metalli kui ka puruks pekstud viinapudeleid, mille realiseerimine oli paras peavalu.

Kuigi nüüd oskab Lennart ka eesti keelt ja Evelyn on ära õppinud saksa keele, aetakse ettevõttes asju inglise keeles. FOTO: Tiit Efert

Pererahvas on oma jõududega kompleksi korrastanud. Neli suurt lauta on lammutatud, lammutustööd on plaanis jätkata. Üks põhjus, miks just Võnnus endine sigala soetati, oli Tartu lähedus, linna jõuab farmist 20 minutiga. Linnas on teinekord ikka vaja käia, näiteks lagunevale tehnikale varuosi tuua.

Pärast sigala ostu alustati kohe aktiivselt loomapidamisega. Vabal ajal teeb pererahvas hobi korras hoburakendisporti, talus on praegu kuus hobust. Alguses oli ka 40 lammast, nüüd on neid vähem. Pererahva sõnul on lammastest kasu, nad aitavad muru ja võsa kontrolli all hoida. Alguses oli ka kuus veist. Lennart räägib lõbusalt, et kui ta lauta esimesed kanad tõi, polnud seal küttesüsteemi ning suured loomad kütsid lauta oma kehaga, millest loomulikult ei piisanud.