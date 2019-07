Põllumeestel käib aasta kiireim aeg

Lääne-Virumaa teraviljakasvataja Jaak Läänemets ütleb, et talioder on juba koristatud ja järg nüüd talirüpsi käes. „Seni on kõik läinud koristamisega hästi ja meil pole olnud vaja kuivatit käima pannagi,” rõõmustab ta. „Saak paistab olevat üle keskmise ja on põhjust olla optimistlik. Eelmisel aastal saime keskmiselt vaid 40 protsenti loodetud saagist. Väga loodame, et sel aastal saame järje peale.”

Igasuguse ennustamisega jääb Läänemets aga targu ettevaatlikuks. Eluaegse põllumehena teab ta, kui tänamatu töö see on. „Lõpptulemus sõltub ju sellest, kuidas vilja põllult kätte saad. Ennegi on siin räägitud põldudel olevatest hiigelsaakidest, aga kui seda koristatud ei saa, pole kasu miskit,” sõnab ta.

Valgamaal asuva Suitsu talu peremees Urmas Tekkel timmib jaagupipäeval veel kombaini, et nädalavahetusel põllule välja sõita. „Alustame varajase odraga. Vili tundub olevat ilus, meie kandis pole ka äikesehood sellele liiga teinud,” ütleb ta.

Vihmahood lamandasid vilja

Mõni päev hiljem alustab Tekkel sellepärast, et pani vilja ka veidi hiljem maha. „Ma ei läinud kõige esimese soojaga külvama ja taliotra, mida esimesena koristatakse, mul maas polegi. Üldiselt olen praegu töödega kenasti järje peal.”

Põlvamaal tegutseva Säkna Agro juhataja Peeter Paalman alustas viljavõtuga samuti jaagupipäeva paiku. Kahe firma peale on Paalmanil maas veidi üle 800 hektari eri teravilju. Ajakirjanikuga kohtub Paalman kombainikabiinis, sest ega kõige kiiremal tööajal pole aega kontoris intervjuud anda. „Mu tööpäevad on praegu 16–18 tundi pikad ning see aeg kestab umbes kaks kuud,” märgib ta. „Hommikul tegelen 2–3 tundi korralduslike küsimustega, siis 10–12 tundi kombainiroolis ja pärast veel jooksvad tööd toimetada.”

Parasjagu on tal käsil taliodra koristus ja töövahendiks uhiuus New Hollandi kombain. „Mul on olnud mitu uut traktorit ja kombaini, aga uue auto lõhna ma pole veel tundnud,” muigab Paalman. Ta on kombaini peal töötanud 20 aastat ja mäletab ka aega, kui kombainer tuli töölt koju nii, et ainult hambad paistsid. „Kombainil polnud kabiini, töötasidki päev läbi tolmu sees.”

Vili on ilus, kiidab ta. „See on suur põld ja siin on küll veidi talvine külm liiga teinud, kuid üldiselt on aasta olnud viljakasvatuseks hea – oli niiskust, jahedust, aga ka sooja. Siit põllult tuleb saaki umbes 7 tonni hektarilt. Võinuks rohkemgi, aga külm võttis oma. Samas – tänu külmale ei ole siin lamandumisprobleemi. Kõrs on lühem, aga püsti. Teised põllud said aga kevadel võimsa mineku ning neile tegid äike ja tormid liiga. Vili oleks nagu teerulliga maha rullitud,” räägib Paalman. „Lamandumist on meie põldudel siin-seal ja umbes neljandik põlde kannatab selle all. Seda on päris palju.”

Ilmateade = usuküsimus