Viljaväljadelt tuleb saak kõigepealt salve saada

Põldudelt paistva saagi pealt tundub Arvo Kuutokile, et eriti uhkesti voogab temal tänavu talinisu. „Silm lausa puhkab talinisu põllul. Nii ühtlane ja puhas pole see mul enne olnudki,” rõõmustab ta. Kenad on ka suvirapsi- ja hernepõllud.

Toomas Uusmaa nendib, et temalgi on eriti võimas talinisu ja alla ei jää kaerapõlludki. „Ka oder näitab, et saaki on tulemas, samuti oapõllud,” lisab ta. Uba läheb Uusmaal praegust hinda vaadates oma loomadele söödaks, sest selle kuivatamine on raske ja seda pole mõtet müüa. „Parem muljun tera ja panen siloauku, talvel hea proteiinisööt loomadele ja jäävad kallid proteiinikoogid ostmata. Kui hind tõuseb, võin müüa ka,” räägib ta. „Pean mõistlikuks majandamiseks pidevalt kalkuleerima tulusid-kulusid. Kuid kõigepealt tuleb arvestada ilmataadiga, kellest ei saa sammu ette astuda. Seni on saak veel vaid põllul.”

Müügihind veel lukku löömata

Margus Muld kiidab talirapsi kui hea müügikultuuri kena väljanägemist. Nemad loodavad ligi sada hektarit vähem maha külvatud rapsi saagikuse peale. „Piimakarja suurenemise tõttu tuli teha valik maisisilo kasuks,” selgitab Muld, „kuid eeldatavasti müüme tänavugi ainult rapsiseemet ja teravilja jätame endale, sest Väätsal valmib 1000pealine lüpsilehmalaut.”

Nii jälgib ta müügihindasid börsil vaid pinnapealselt ja hindu lukku lööma ei kiirusta.

Väätsa Agrol on koristada saaki 1150 hektarilt, sealhulgas raps.

Arvo Kuutok loodab, et tänavu jagub vilja müügiks märgatavalt rohkem. Lepinguid ta ette sõlminud pole ja seni, kuni saak veel põllul on, hoiab end börsil toimuvaga kursis vaid telefoni tulevate sõnumite kaudu. Kuutokil on teravilja all üle 530 hektari, lisaks veidi hernest ja rapsi, kokku on koristada üle 600 hektari. Koristatakse koos kahe pojaga.

„Tänavu paistab põldudelt tulema üks viimaste aastate tugevamaid müüke,” arutleb Toomas Uusmaa. Temagi pole lepinguid ette sõlminud ega kavatse ka. „Eelmine aasta sain esimese kogemuse ja kahjuks halva. Kui ostjatel on vilja vaja, küll siis hinnad ka taha tulevad ja saab lepinguid sõlmida. Mul müügiga kiiret pole, sest saan vilja hoiustamisega hakkama,” kõneleb ta. Nii keskendub Uusmaa saagi põllult kättesaamisele.