Kutsiku talu kasvuhoones värvub poolsada tomatisorti

Tõsisemalt alles neljandat aastat tomatikasvatusega tegelev Kaire Tursk on suutnud oma kasvuhoonesse koguda poolsada tomatisorti. Osa kasvuhoonet on punaste viljadega ‘Crimson Crushi’ all, mida perenaine kasvatab müügiks, ja teine pool tomatikollektsiooni päralt. Kindlasti saaks kasvatada veelgi suuremal arvul sorte, kuid laiemaks Kaire valikut paisutada ei kavatse. Igal aastal proovib uusi sorte ja järgmisel kasvatab uuesti vaid neid, mis osutusid tõesti väga heaks ehk ühtaegu haiguskindlaks, saagikaks ja maitsvaks.

Kaire teeb meile oma valdustes ringkäiku ja tutvustab järgemööda punaseid, kollaseid, musti, pruune, rohelisi ja triibulisi vilju ning iga taime kohta teab täpselt öelda nii sordi maitseomadusi kui ka nime, olgugi et silte kuskil väljas pole ja enamik nimesid võõrapärased. „Loomulikult tean ja tunnen ma neid, olen ju nad algusest saati ise kasvatanud. Ikka jäävad nimed meelde,” muheleb perenaine.

Tänavused lemmikud

Üks tema lemmikuid on praegu musta viljaga ‘Gargamel’. Kairel õnnestus hankida sellest sordist vaid kolm seemet ja nüüd proovib esimest aastat kasvatada. ‘Gargameli’ mustad viljad püüavad tõesti kohe kasvuhoonesse siseneja pilku. Perenaine ütleb, et mõni külastaja on musta tomati suhu pistnud ja siis selle maitse üle pettunud. Põhjuseks see, et pigimustad viljad pole tegelikult veel valminud. Mustaks värvunud vili hakkab alt pisut punakaks minema ja muutub lõpuks põhja alt ilusalt triibuliseks. Siis on söömisküps.

Lisaks ‘Gargamelile’ õnnestus Kairel hankida teise tomatihuvilise käest aiasõprade seas viimasel ajal väga otsitud ‘Pashalnoje Jaitso’ ehk ‘Lihavõttemuna’ seemneid, sellegi sordi viljad kasvavad põnevalt triibuliseks.

Põnevalt triibulise Pašhalnoje Jaitso seemned on tomatisõprade seas praegu väga otsitud. FOTO: Mailiis Ollino/pärnu Postimees

Tomatikollektsionääre on Eestis juba omajagu ja põnevaid seemneid jagatakse teistega meelsasti, samuti head nõu.

Kõige suurema lemmikuna nimetab ta aga väikese ploomikujulise kollase-oranžikirju viljaga ‘Artisani’. „See on hästi hea maitsega ja just paraja suurusega, kui tahad salatit teha,” soovitab naine.

Väga oluline omadus, mille järgi Kaire tomatisorte oma kasvuhoonesse valib, on haiguskindlus. Kuna ta tegeleb väikest viisi ka tootmisega, siis ei saa riskida, et mõni haigus kasvuhoonesse paha tegema pääseks.

Tomatikasvatus pole Kairele põhitöö, vaid pigem hobi. Tõsi, see võtab päris palju aega. Seemned külvab mulda juba jaanuaris, veebruaris hakkab kasvuhoonet kütma ja viimane saak koristatakse oktoobris. „Asi peab endale huvi pakkuma, nii tore on oodata ja vaadata, mis lõpuks tuleb,” seletab ta.

Kutsiku tomatid. FOTO: Mailiis Ollino

Müügiks kasvatatava sordi ‘Crimson Crush’ seemned tellib ta Inglismaalt. Selle sordi kasuks räägib haiguskindlus. „Ei vaja mitte mingit keemiat endale selga,” kinnitab Kaire ja lisab, et maitsegi on sel väga ilusa punase tooni ja keskmise suurusega viljadega sordil tema hinnangul ideaalne – just parajalt hapukas.