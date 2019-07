Eesti šaakal jõudis Soome

Esimese kinnitatud vaatluse tegi Kuopio elanik Jarmo Korhonen Põhja–Savos Rautavaaras 16. juulil kella 19 paiku. "Sõitsin Kipari teed mööda Kuopiosse, kui kuskil poole tee peal tuli loom vastu. Arvasin algul, et tegemist on rebasega, kuid värv oli teistsusugune. Mõtlesin, et ehk on kellegi koer jooksu läinud, aga polnud nagu koera moodi ka," ütles Korhonen Iltalehtile.

Korhonen keeras seepeale auto ringi ja pildistas looma autoaknast. Loom liikus edasi Rautavaara suunas.

Korhoneni pilte analüüsinud loodusvarade keskuse LUKE uurijad kinnitasid, et tegemist on šaakaliga. LUKE professor Ilpo Kojola ei pea šaakali jõudmist Soome sugugi üllatavaks, kuna Eestis on neid esinenud juba aastaid.

Eestist tulnud isend on pealtnägijate kinnitusel rännanud paari päevaga 100 kilomeetrit. Ajalehes Karjalainen räägitakse ka sellest, et juba 14. juulil nähti šaakalit Põhja-Karjalas Eno asulas. Arvatakse, et tegemist on sama isendiga. Vahemaa Eno ja Rautavaara vahel on 110 kilomeetrit.

"Kuna tegemist on noore isendiga, on üsna tõenäoline, et ta liigub edasi. Palju on spekuleeritud selle üle, kuhu ta edasi rändab, kuid elukohana oleks kõige soodsamad Edela- ja Lõuna-Soome alad," ütles Kojola.