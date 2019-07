Kolme päeva jooksul saab külastada Eesti aiapärleid

Üldjuhul on aiad avatud kella 10-17, aga kindlasti tasub klikkida iluaiad.ee lehel asuvale kaardile, kus on lisaks iga osaleva aia asukohale täpselt kirjas, millal külastajaid oodatakse, millal ekskursioonid toimuvad, kas on avatud kodukohvik ja mida veel seal teha saaks, rääkis aiapäevade koordinaator Evely Ustav.