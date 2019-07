Juuli lõpus võib taas seemnepakid välja otsida

Juuli lõpus või augusti algul sobib külvata veel üsna paljude köögiviljade seemneid. Soovitan kasvatada vähem tuntud ja kasutatud köögivilju: lehtkapsas, hiina lehtnaeris ehk paksoi, misuuna ehk jaapani lehtnaeris, aedspinat, põld-võõrkapsas ehk rukola, redis, lehtpeet ehk mangold. Kui sorte valite, tuleks eelistada just sügiseseks tarbimiseks mõelduid.

Loetletud köögiviljad on külmakindlad ning sobivad just kasvatamiseks suve lõpul ja varasügisel, sest madalam temperatuur ei takista taimede sirgumist. Ka on loetletud köögiviljad põnevate maitseomadustega ja igati kasulikud.