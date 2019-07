Nippe tigude peletamiseks

Hiljutised uudised toetasid meie aiapidajate nurinat tigude rohkuse üle, nimelt on Eestis kümme korda rohkem tigusid kui Euroopa parasvöötme metsades keskmiselt.

Ammu on teada, et erilise magnetina mõjub tigudele õlu. Nii võiks klaasi või kaussi pisut õlut valada, selle osaliselt maasse kaevata, et teod ahvatleva lõhna kutsel anumasse sisse pääseksid. Siis saate hiljem „teosupi” peenrast eemale toimetada.