Jahimehed ja Kaitseliit tihendavad koostööd

Kasvavas tempos on kütid välja arendanud rajakaamerate võrgustikke, tänu millele teavad nad sisuliselt kõike, mis metsas või maastikul toimub. Valdkondi, kus Kaitseliit ja jahimehed saavad tulemuslikku koostööd teha, on omajagu. Jahimeeste kokkutuleku avamisel kaitseliitlaste peetud kõnede põhjal saab järeldada, et huvi on vastastikune.

Partnereid jätkub

Koostööd ei tee jahimehed mitte ainult Kaitseliidu, vaid teistegi organisatsioonidega. „Riik on meie peamine koostööpartner, näiteks riiklik veterinaaramet. Kui Aafrika seakatk Eesti poole liikuma hakkas, hakkasime koos tegutsema juba ennetavalt. Katkuajal tehtud sageli raske ja ebameeldiva töö tulemusena ei pidanud mullu uksi sulgema ükski Eesti farm, naaberriikides paraku küll. See on reaalselt ja rahaliselt mõõdetav tulemus. Tänu sellele kriisile on üldsus jahimeeste olulisust ühiskonnale hakanud paremini mõistma ja kõrgemalt hindama. Katkuaegne tegutsemine tõestas meie efektiivsust hädaolukorras tegutsemisel,” räägib Korts. Kui mõni loom hädas on, võtavad jahimeestega ühendust ka loomakaitsjad. „Kui kits on viga saanud, ja seda juhtub väga tihti, leitakse ikka meie numbrid üles. Meil on kohustus ära koristada hukkunud suurulukid, aga viga saanud loomade puhul ulatame abikäe sisuliselt vabatahtlikult. Kui on võimalik, aitame looma elule, aga tuleb ette sedagi, et veterinaari otsusega lõpetame looma piinad.”

Tihe on jahimeeste koostöö põllumeestega, kelle organisatsioonide palvel aidatakse vähendada lindude tekitatud põllukahju, ja metsameestega, kuna metskitsede arv on suur. Lisanduvad teadusasutused, kelle tehtavate uuringute jaoks hukkunud või kütitud loomadelt-lindudelt proove võetakse.

„Ülesandeid on jahimeestel hulgi. Rahalised kohustused on Eesti jahimehel ühed Euroopa väiksemad, muude kohustuste hulk jälle suurim,” tõdeb Korts. „Kõik meie seast ei ole võrdselt aktiivsed, nii et need, kes teevad, kannavad eriti suurt koormat. Nad teevad seda vabatahtlikult, nii et tänusõnad on igati õigustatud.”

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts. FOTO: Erakogu

Saaks veel paremini

Kaitseliidu Võrumaa maleva tagalajuhataja Toomas Kaun on Kaitseliidus tegev olnud enam kui veerand sajandit. Jahimehena tunneb ta läbi ja lõhki sedagi valdkonda. „Võrumaal on Kaitseliidu ja jahimeeste koostöö olnud aastaid väga tihe ja sujuv. Antsla Üksikkompanii korraldab igal aastal koos ümberkaudsete jahtkondadega ühist laskevõistlust, mis on kujunenud juba traditsiooniks.

Pikka aega korraldas Kaitseliit Sõmerpalu jahtkonna maadel jahti, kuhu kutsusime ­jõu­­­s­truktuuride esindajad: piirivalve, politsei, kaitsepolitsei, lahingukooli, Kuperjanovi pataljoni jt. Käisime jahil ja järgneval vabas vormis koosviibimisel said paljud probleemid nagu võrdne võrdsega läbi arutatud,” meenutab Kaun ja kahetseb, et nüüd on ühisjahi korraldamine tõenäoliselt üha kiireneva elutempo tõttu soiku jäänud.

Võrumaalgi on tema sõnul kohalikke jahimehi sageli kaasatud kadunud isikute otsimisse, ikka seetõttu, et nemad on parimad kohalike metsade tundjad. Probleemiks on aga asjaolu, et vabatahtlikkuse alusel kaasa löövatele jahimeestele ei laiene mingid garantiid. „Politsei jaoks on see töö, aga kui jahimees kukub kasvõi kopra­auku ja saab vigastada, vastutab ta ise. Sellegipoolest tulevad jahimehed võimalusel appi.”

Politsei, Kaitseliidu ja jahimeeste koostöö on Kauna kinnitusel eriti tänuväärne piiriäärsetel aladel. „Just Võru- ja Põlvamaal piiri ääres liikuvad võõrad autod hakkavad jahimeestele kohe silma. Märgatakse sedagi, kui kuskil metsatukas, kus neid olema ei peaks, on võõrad autojäljed. Jahimehe silmad on teravad ja aitavad omajagu ebameeldivusi ära hoida.”

Kaitseliidu ja jahimeeste koostöö eeldab, et initsiatiiv tuleb Kaitseliidult. Üks on organiseeritud ja struktuuriüksusteks jagatud jõud, teine tugineb vabatahtlikkusele. „Koostööd tehakse, aga on ka kasutamata ressursse,” leiab Kaun.