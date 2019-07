Vereurmarohi aitab soolatüügastest vabaneda

See taim oli vanasti tarkadele tohtritele terve varandus, aga enne vereurmarohu omadustega tuttavaks saamist tuleb sellega ettevaatlikult ringi käia. Kollakas piimmahl on suhteliselt mürgine ja tugevasti sööbiv aine. See võib nahale sattudes tekitada raskesti paraneva haavandi. Kui mahl suhu pääseb, ei vabane te niipea kõrvetavast valust suus ja kurgus. Kui mürgine mahl aga kõhtu satub, võib tekkida raskem mürgistus. Selline asi võib juhtuda väikelapsega, kes on harjunud kõike hammastega proovima. Õnneks on vereurmarohu mahlal siiski peletavalt vastik lõhn. Ettevaatust ka mahla silma sattumise suhtes: kui vigastatud oksale vastu minna, võib viimane mõne teise oksa või lehe tagant valla pääseda ja mürgine mahlatilk lendab teadmata suunas.