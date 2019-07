Tubli korilane leiab loodusest imelist toitu

Maarja loodusehuvi sai alguse lapsepõlvesuvedest Järvamaal Järva-Jaani külas vanaema ja vanaisa juures, kes kasvatasid sigu ja kanu. Neil oli ka neli kasvuhoonet tomatite, kurkide ja paprikatega.

18aastaselt lahkus Maarja Eestist maailma avastama. Matkanud kõrbetes ja elanud suurlinnades, jõudis ta kümme aastat hiljem tagasi ning avastas, mida kõike võib pakkuda kohalik Eesti mets. Tema sõnul ei pea lootma ainult oma kasvuhoonele, vaid tuleb minna loodusesse ja silmad lahti teha. „Avastasin, et saan süüa ja noppida neid taimi, mida tahan, ja saan tegutseda selle järgi, mis meeldib ja naudingut pakub,” ütleb ta.

Avastuslik metsaring

Tänavu kevadel Altjale elama asudes otsustas Maarja luua sellest äri – ta pakub omakorjatud kraami Tallinna restoranidele ja eraisikutele. Lisaks kõigile kohalikele, kes huvi tunnevad. Ta loodab kogukonna poolt toetatud põllumajanduse mudelile. Niisuguse mudeli puhul jagab tarbija põllumajandustootjaga tootmisega seotud riske. Säärase ostmise ja tootmise eesmärk on rohkemat kui vaid maitsev kõhutäide. Tarbijal on kindlustunne, et toit, mida ta sööb, on tõesti hooajaline, ülivärske, kohalik ja väikese ökoloogilise jalajäljega.

Maarja sõnul peab klientidel tekkima usaldus pakkuja vastu, et too pakub õiget kraami. Temal endal on enesekindlus tekkinud kogemuse põhjal. See on tulnud katsetuste ja teistelt saadud kogemuse kaudu.

Asume Maarjaga Altja kõrtsi juurest metsaringile. Algatuseks sõnab ta, et üks pealinna restoran tellis temalt hiljuti viis kilogrammi nõgeseid, mida ta käis just metsa alt korjamas. Neid näib siinkandis tõesti jätkuvat. Edasi tutvustab Maarja meelespeaõisi, mis sobivad salatisse. Seejärel leiab ta vesimünti.

Maarja sõnul algab looduslike söögitaimede hooaeg varem kui ükskõik millistel seemnest külvatud taimedel. „Vähemalt minu põllupidaja oskuste juures,” naerab ta. Esimesed on kevadel naat ja nõges, hiljem tuleb angervaks. Hooaeg kestab väga pikalt. Näiteks läinud aastal korjati lehterkukeseeni veel jõuluõhtulgi. „Need jäätusid vahepeal ära, sulasid üles ja kasvasid edasi,” räägib Maarja. Lehterkukeseen on suurepärane D-vitamiini allikas. Just sel ajal, kui need valmivad, me seda vajamegi. „Loodus on täiuslik ja pakub seda, mida meil parasjagu vaja on,” on Maarja kindel.

Loodus muutub hooaja jooksul imeruttu. „Avastasin pihlakapungad, mis maitsevad justkui mandlid. Samuti vahtraõied, mis sobivad suurepäraselt salatisse. Kuni info restoranidele edastatud sain, oli enamik õitsemise juba lõpetanud,” kõneleb Maarja.

Kui küsida, mis on tema põhitoode, siis sellist asja ei ole. Juuli keskel on tulipunktis näiteks suur kukehari ja liiv-merisinep. Sügise poole muutuvad olulisemaks seened.

Seni on Maarja korjeretked toimunud Altja ümbruses, kuid tal on plaanis ka Lõuna-Eestisse sõita ja vaadata, mida sealt leida on.

Varavalges metsa