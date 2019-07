Silopäeval valmis mõne tunniga 100 tonni silo

Nende ümber sagisid uudistajad. Metstaguse Agro juht Teet Kallakmaa märkis, et enamiku silotehnikaga on ta kursis ja rullsilotehnika väga ei huvita ka, sest selle peale nemad nagunii mõtlema ei hakka. Rullsilo olevat nišitoode, mida Eestiski jääb aina vähemaks. Suurtootjatele rullsilo hästi ei sobi, sest tootlikkus on kahtlane ning talvel külmunud rullide ja kilega mässamine pole Kallakmaa unistus. „Kui teha suts silo ühel ja suts teisel põllul, siis see sobib hästi. Meie teeme palju silo hekseldiga ja auku,” lausus ta.

Tehnika eelised toob välja inimene

Kallakmaa jälgis silotehnika päeval huviga liikurhekseldit. See üle 300 000 euro maksev masin jättis talle hea mulje. Hekseldi tööd vaadati koos ettevõtte kaheksamehelise silobrigaadiga ja võrreldi enda omaga. „Vägev muidugi, avaldas muljet, kuid ostma ei kiirusta. Silotehnikaga me veel nii ei kõrbe, kuigi tehnika on silotegemisel väga tähtis,” nentis ta. Pole ka ime, kui ettevõttel on edukalt töös 1997. aastal ostetud John Deere’i traktor, mida silopäeval näidati kui rariteeti.

Silotegemisel peab kõik olema kvaliteetne alates niitmisest. Tuleb jälgida, et vaalutaja ei tooks rohumassi mulda sisse, hekseldi terad teeksid ilusa lühikese massi, tallaja teeks tööd korralikult ja siloauk oleks eeskujulikult kaetud. Kõige jaoks on oma tehnika, kuid kõige tähtsam on siiski inimene. „Alles siis saab loota kvaliteetset silo, kui hea tehnikaga töötav inimene teeb kõike korralikult ja masinad on hästi hooldatud,” kinnitas pikaaegse kogemusega ja agronoomi teadmistega Kallakmaa.

Silotehnika hinnad on üsna krõbedad, et mitte öelda lausa kosmilised. „Mõttekoht, kas majanduslikult üldse tasub osta, kui tehnik töötab kolmel tööpäeval kolm-neli korda hooaja jooksul. Kokku poole kuu jagu tööpäevi. Kõige kallim tehnika on seisev tehnika,” arutles ta. Nii tuleb põllumehel kas osta turult kasutatud tehnikat või aina rohkem mõelda teenuse osutamisele. Kallakmaa silobrigaad töötas tänavu esimest korda teenuse osutamise korras Harjumaal. „Ainult nii on kallist tehnikat mõttekas osta, kui 70–80 protsenti selle ressursist ära saab kasutada,” teab ta.

Kallakmaa teab sedagi, et USAs käib kogu silotegemine teenusena, kuid Eestis selline tegevus veel ei toimi. Oleme selleks liiga väike riik, kus kliimavööde nõuab kõigilt ühel ajal silotegemist. Kaasa aitab ka eestlase natuur. „Meie teeme ühistööd hästi veel jutus, praktikas läheb see meil siiani lörri. Kuid eks peame aina rohkem selle poole liikuma,” tõdes Kallakmaa.