Rääbisefestivali külastajad seisid kalasabas

Taavil on endal püügiluba olemas ja ta on hobi korras kalur. Aga niipalju kui tal suitsutajana kala kulub, ta kindlasti püüda ei suudaks. Seetõttu on tal püsipartneriks Vasknarvas asuv OÜ Peipus. „Rõõmuga aitavad, tahan tulevikus rohkem kliente teavitada, kust kala pärineb,” ütleb Taavi. Põhimõtteliselt saaks ta Rääbisefestivalile ka värsket rääbist kiiresti juurde tellida, aga see kala on ette valmistamata. „Magedat kala ma ahju ei pane,” kinnitab Taavi.

Taavi on pärit Alajõelt, kus ta on pidanud ka vallavanema ametit. Pärast haldusreformi ja valdade liitmist on ta Alutaguse vallavalitsuse liige.

Rääbiste ladumine restile nõuab omajagu kogemust. FOTO: Tiit Efert

Nelja ahjuga haagis

Taavil on ehitatud nelja suitsuahjuga haagis, mis on Eestis täiesti ainulaadne. Arvele võttes sai see esimesena tüüpkoodi nimega Smoky.

Selle ehitamine sai võimalikuks tänu Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetusele, mille ta sai Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu kaudu. „Toetus läks tõesti õigesse kohta, vaadake kasvõi seda järjekorda siin,” viipab ta käega. „Olen lõppkokkuvõttes ainuke, kes sellist kala pakub.”

Neli ahju on Taavi sõnul maksimum, mida üks inimene jõuab korraga hallata. „See on ühe mehe täistöö komplekt ja inimvõimete piir,” räägib Taavi. Võimalus on ahjusid juurde osta, aga siis on tarvis lisatööjõudu. Seda aga Taavi ei taha, sest soovib pakkuda vaid enda suitsutatud kala. „Suurt tööstuskompleksi ehitada pole minu eesmärk,” sõnab ta. Teda häirib suurtööstuste juures anonüümsus. Taavi on uhke, et temal nii ei ole. Talle meeldib, kui klient saab tema töö tulemust vahetult hinnata ja kohe tagasisidet anda. Ta ei poe kuhugi peitu ja talle võib iga kell helistada. „See on minu maine. Ma ei karda selle pärast. Kui on soovijaid, siis viin suitsukala ka ise kohale,” sõnab ta.

Koduõuest Taavi suitsukala ei paku. „Tahan kodurahu ja tööd eraldi hoida. Kui päeva lõpetan, siis tahan aega puhkuseks. Pole mõeldav, et auto seisab koduväravas vastas ja tullakse suitsukala küsima. Mul pole seda lihtsalt pakkuda. Ma ei jaga lubadusi, mida ei saa täita,” räägib Taavi. Teda saab tellida mitmesugustele üritustele, aga korraldaja peab tagama, et vähemalt 400 kilogrammi ostetakse ära. „Muidu ei tasu sõitmist,” teab ta.

Kui mõnikord juhtub, et kogu kala ära ei osteta, siis need paneb ta koostöös kodutootjatega purki marinaadi ja väärt kaup saab sellestki.

Päike pole sõber

Kuigi päikeseline ilm sobib klientidele ja toob neid rohkem kodust välja, pole see suitsutamisprotseduuri juures kõige meeldivam. Suitsutamine on töö, mida ei saa lühikeste varrukatega teha, sest vigastused on varmad tulema. „Kui oled järjest töötanud, siis tähelepanu hajub ja kui midagi juhtub, siis põletushaavad on tõsised,” seletab Taavi. Ennast peab hoidma ja seetõttu polegi muud teha, kui panna tunked selga, olgu ilm milline tahes. „Kümme liitrit vett kulub päevas ja rannavorm tuleb mühisedes,” lausub Taavi ning lisab, et suitsutamispäeva õhtuks on ta tont valmis ja tahmasem kui korstnapühkija.

Triina Akkermann. (kommentaari juurde) FOTO: FOTO: Tiit Efert