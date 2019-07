Šaakal ulub ja haugub, aga looma ei ole

Roland Vent, kes valis häälitsustest vilistava-laulva ulgumise, lisas, et šaakal on küll Eestis uus jahiuluk, kuid teda ajendas nende loomade käitumisse ja omavahelisse suhtlemisse süvenema erihuvi – lapsepõlves palju kuuldud jutud öösiti karjuvatest šaakalitest vanaemalt, kes oli omal ajal küüditatud Kesk-Aasiasse. „Materjali šaakalite kohta leiab internetist palju, aga midagi pead olema ka looduses kuulnud, sest võib juhtuda, et mujal jäädvustatud häälitsused Eestis ei kehti.”

Võimalus loomi tundma õppida

Peibutamist kasutatakse jahil, aga samas on sellise matkimise õppimine Roland Venti sõnul hea võimalus loomi paremini tundma õppida. „Rohkem on peibutamine levinud põdra- ja hirvejahis, kusjuures see ei tähenda, et alati kaasneb ka tulistamine. Sageli jääb tulistamata. Kui peibutad ja ta tulebki lähemale, on see omaette elamus,” rääkis mees. Oma šaakalipeibutamist pole ta looduses veel proovinud. „Ma ei kujuta ette, kas nad lähemale tuleksid. Šaakal peaks olema peenema tundlikkusega kui näiteks hirv, on rohkem koera või hundi sorti loom.”

Roland Venti arvates võiks jahindusse ja jahiturismi senisest rohkem tuua loodusvaatluste poolt, mis annaks laiemalt võimalusi looduselamusteks – jahimehed saavad oma teadmiste ja kogemustega teisi juhendada. Põhiline on ta sõnul, et „tuleb asja sisse minna”. „Elus on üldisemalt ka ju nii, et kui räägid palju ega kuula üldse, siis ei kuule midagi. Metsa minnes ka peab oskama kuulata, mis ja kes su ümber on. Kui seda oskad, on elamus, mille sealt saad, piiritu.”

Igivana komme

„Loomade ja lindude peibutamine on Eestis vana traditsioon. Näiteks kui rebasenahk oli hinnas, peibutati rebast jänese hädakisa imiteerimisega. Läbi aja on peibutatud hane ja parti,” kõneles peibutamisvõistluse žüriis olnud Jaan Ärmus. Tema rõhutas, et jahimehel on ikka soov ennast proovile panna ja vaadata, kas kavaldab looma üle. See õnnestub, kui on omajagu kogemusi ja staaži. „Arvan, et see on me jahimeeste koorekiht, kes peibutamis­oskusi valdavad.”

Peale hirve ja põdra peibutatakse näiteks veel sokku ja rebast. Jaan Ärmus ütles samamoodi kui Roland Vent, et see ei tähenda tingimata looma ligimeelitamist selleks, et tulistada – peibutamise kunst sisaldab endas nii palju nüansse ja elamuslikkust, et see pole ainult jahipidamisviis. „Huvi selle vastu on jahimeeste seas päris suur. Arvan, et vast veerand neist tegeleb sellega,” pakkus Jaan Ärmus. Erihuvi on ta sõnul hirve peibutamise vastu, kuna selles toimuvad ka Euroopa meistrivõistlused.

„Kui hääli on metsas palju, siis kogenud jahimees saab juba hääle järgi aru, keda tasub ligi meelitada. Vanemad loomad naljalt peibutamisele ei reageeri­ ning siis ongi hirvepull ja jahimees seal metsas kui kaks võrdset – kes kelle üle kavaldab...”

Hoopis tuli fotograaf...