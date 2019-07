Varssa müüa on kasulikum kui hobust

Kui palju varssasid tuleb kevadel saada, et uuele aastale rahuliku südamega vastu minna?

Huvi on suur tänu minu headele litsentseeritud täkkudele: hollandi soojavereline täkk Whisper R, tori spordisuunaline täkk Garsai ja westfaali täkk Rubens. Nende kõigi varsad on hobuseturul hinnatud. Rubensist sai mu hea varsaralli alguse. Tänavu on mul ka mõnede uute noorte täkkude varsad. Varssu tuleb toota, kui neile on turgu. Seda paremini elan ise ja mulle meeldib hästi elada.

Maie Kukk: Maaelu on läinud raskemaks ja varssade saamist tuleb aina rohkem kavandada nii, et nad oleksid siia ilma oodatud ja saaksid kasvada õnnelikult. Majanduslikult tuleb läbi mõelda, kas olen võimeline oma hobusekarja söötma ja hooldama, sest müük on ettearvamatu. Nii on mul tänavu kolm varssa, sest sedavõrd olen saanud hobuseid ka müüa. Mitte küll mulle soovitud hinnaga, kuid pean rahul olema, et teised hobused saavad tänu sellele edasi elada. Investeerida väga ei saa, ei tallimajandusse ega ettevõtjana eraelusse. Nii see kahjuks on, kuid ikka olen õnnelik, et saan siin vaadata varsakeste joomist ja rõõmustada, et mul on töötegemisel abilisi. Nendeta ma elu ette ei kujuta.