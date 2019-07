Ministeerium: Jägala jõe taastamine aitaks toota rohkem lõhet

Jägala jõel paisjärvest üleujutatud alal on Jägala joast suubumiseni merre üliväärtuslikud kärestikulised elupaigad, mis on eluks vajalikud nii siirdekaladele kui ka muule vee-elustikule.

"Näiteks annaks taastatud Jägala jõe puhul umbes viie kilomeetri pikkune jõe lõik joast mereni igal aastal hinnanguliselt 7600–12 600 lõhe noorkala, mis tähendaks umbes 1140–1890 täiskasvanud lõhe tootmist aastas. Eesti lõhekvoot Soome lahes on langenud alla tuhande täiskasvanud kala aastas ehk Jägala jõe taastamine toodaks rohkem lõhet, kui on praegune Eesti lõhekvoot Soome lahes," toob keskkonnaministeerium välja oma pöördumises.

Keskkonnaministeerium on samuti huvitatud kultuurimälestise säilimisest ning arvab, et muinsuskaitselisi ja looduskaitselisi eesmärke saab ka koos saavutada – selle hea näide on kompromisslahendus Jändja paisul Pärnu jõel ja Kiidjärve paisul Ahja jõel. Sarnane lahendus on võimalik ka Jägala jõel, ning selle tulemusena oleks tagatud ka Rebala muinsuskaitseala ja Jägala hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamine.