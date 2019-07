Täna ootab külastajaid üle 300 talu

Maaeluminister tundis oma kõnes head meelt, et Eesti maaelu nii paljudele korda läheb. „Usun, et talude külastamisest saadud kogemused on kõigile väärtuslikud ning ehk leiab nii mõnigi inimene innustust maale elama minemiseks,“ sõnas Mart Järvik. Samuti kuulutas minister välja ka järgmise aasta avatud talude nädalavahetuse – 18. ja 19. juuli 2020.

Maaeluminister Mart Järvik avas talupäevad sümboolse golfilöögiga. FOTO: Virko Värnik

SOOVITUSI TÄNASEKS Tänaseks soovitavad korraldajad osalejatel oma marsruudi eelnevalt näiteks Navicupi äpi abil paika panna ning kontrollida talude programme veebilehelt www.avatudtalud.ee, et ei tekiks ootamatuid üllatusi sissepääsu või avamisaegadega.

Kindlasti tasub varuda piisavalt aega, et talu tegemistega tutvuda, ning talude juhiseid kuulda võtta.

Kaasa võiks võtta oma söögiriistad, et vältida tarbetut plastprügi, ning sularaha, et talu toodangut kaasa osta või arvukates kohvikutes oma kõhtu täita.

Maamehe Golfi talu peremees Tarmo Kokk ja tema õde Karin Sepp rõõmustasid, et nii palju inimesi oli nende talusse avatud talude päeva avama tulnud. Lisaks õdusale atmosfäärile ja heale toidule esitlesid nad ka väikest kolmenädalast vasikat Luiset, kes olude sunnil inimeste keskel kasvab ja seetõttu ka avaürituse üheks populaarseimaks tegelaseks osutus.

Krista Kõiv avatud talude päeva korraldusmeeskonnast rõhutas, et külastajad peaksid võtma talusid nii nagu need on.

„Kõik talud ei pruugi oma tootmise kõrvalt ümbrust ideaalses korras hoida ja kaunistada, aga see ongi maaelu. Seega väärtustage iga kogemust,“ sõnas Krista Kõiv.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats tõi välja, et Eestimaa talud on Eesti riigi selgrooks ning avatud talude päev on hea võimalus näidata maal elamise võimalikkust. „Just tänu avatud talude päevale sai minust kui põlisest linnatüdrukust, kellel puudus eelnevalt igasugune kogemus põllumajandusega, 2018. aasta alguses talunik,“ ütles Kerli Ats.

Rahvast tervitasid ka Võru vallavanem Kalmer Puusepp ja Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk, kelle sõnul on avatud talude päev otsekui sissejuhatuseks 28. septembril toimuvale maal elamise päevale, mille fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, töökohtade, seltsitegevuse, vaba aja veetmise võimaluste ning pakutavate elukohtadega. „

Avatud talude päeval kogetu tulemusena võib nii mõnigi inimene leida oma perele uue elupaiga ja uued väljakutsed just maal,“ sõnasKrista Habakukk.

Rahva meelt lahutasid ka Lasva meeskoor ning Võru võimlemisklubi Janika. Ametlikumale osale järgnesid vabad tegevused. Võimalik oli sõita hobustega, paitada kitsi ja vasikas Luiset, mängida Maamehe golfi, väärindada sõnniku laiali loopimisega maad, osaleda kaerakile tegemise töötoas, proovida Vana-Võromaa maitseid ning teha Kondiitri Kiirabi abil suu magusaks. Üritusele pani meeleoluka punkti Alen Veziko kontsert.