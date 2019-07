Salveide hulgast leiab õige igasse aeda

Aedsalvei on pärit Vahemere maadest, kust 9. sajandiks levis Kesk-Euroopasse. Inglismaal saadud taimelt keskajal abi 27 haiguse korral. Inglise vanasõna järgi peab see, kes tahab igavesti elada, sööma maikuus salveid (Eat sage in May, and you’ll live for aye). 17. sajandi kirjamees John Evelyn olla aga irooniliselt märkinud, et kui salveil on tõesti nii palju väärt omadusi, siis miks inimene juba polegi surematu… Toona usuti näiteks, et salvei teeb targemaks, teritab selgeltnägemise võimet, aitab viljatuse vastu ja turgutab armutundeid.