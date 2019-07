Kodutoetus meelitab maakohta tagasi

Möödunud aasta novembris hakkas Türi vallavalitsus pakkuma kuni 40aastastele koduostjatele toetust. Et see osutub juba alguses sedavõrd menukaks, ei osanud vallajuhid oodata.

Valdavalt soovitakse maja osta

Türi valla majandusosakonna juhataja Urmas Kupp ütleb, et mais tehti kaheksa korraldust kodutoetuse eraldamiseks ja juunis viimase nädala alguse seisuga viis. „Türile kodutoetuse toel tulijad on enamasti noored pered. Taotlejad sünniaastaga 1986–1995,” täpsustab ta. „Tänaseks on notari juures vormistatud lepinguid, kus tulijad on Soomest, Tallinnast, Rae vallast, Sauelt, Kose-Uuemõisast, Raasikult jne.”

Kupp teab lisada, et üldine suundumus on toetuse toel osta kinnistuid, kuid viimasel ajal on müügiks läinud rohkem korterid ja pigem Türi linnas. „Kortereid on ostetud ka Väätsale. Korterite ostuhinnad on 25 000 kuni 35 000 eurot, kinnistutel 25 000 kuni enam kui 100 000 eurot.”

Üks tulija, kes kodutoetuse toel Türile mullu maja soetas, oli vast loodud MTÜ Skate üks asutaja, freeskate-rulluisutamise harrastaja Laura Allik.

Kuigi noor naine võiks vabalt kodus emarolli nautida ja linn on uus, kodumaja uus, ei saa inimene ju hobidest loobuda. Pigem vastupidi, hea meelega tutvustab Allik (pildil koos venna Karl-Hendrik Ontoniga) kevadpealinna tänavatel rulluiskude valitsemist teistelegi.

„Türil muidugi kõige põnevam sõita ei ole, keerulisi kohti on liiga vähe,” räägib Laura Allik. „Tallinnas oli nii, et kui tahtsid treppidest alla sõita, siis polnud muud, kui mine aga Vabaduse väljakule ja sõida.”

Linnaruumis rulluiskudega sõites tuleb olla ülimalt tähelepanelik ja arvestada, et kõigile ei pruugi see meeldida. Jällegi, pealinnast on õel ja vennal tuua ka omajagu halbu näiteid, Türil pole Laura veel autosignaalegi kuulnud. „Pigem on nii, et vanem generatsioon ja autojuhid jäävad pikalt vaatama,” lisab ta.

Ka politseiga pole vahejuhtumeid olnud. „Politseinik on Türil mu naaber!” märgib Laura naerdes.

Selgituseks olgu öeldud, et Laura Allik ei jõudnud perega Türile elama päris tühja koha pealt. Tema kaasa on siit pärit ja jõudis nüüd ringiga koju tagasi. Rulluisuhuviline on temagi. Kuidas muidu.

Uued inimesed toovad hinnakasvu

Türi abivallavanem Elari Hiis on öelnud, et kui 2018. aasta kahe viimase kuuga rahuldas vallavalitsus kuus taotlust summas 37 500 eurot, siis selle aasta esimese nelja kuuga on määratud 18 toetust summas 104 164 eurot.

Hiis kinnitab, et asjade selline käik tuli mõneti ootamatult ja huvilisi on olnud oodatust rohkem. Vallavalitsuses eeldati, et esimene tuhin vaibub ja 100 000 euroga saab aasta lõpuni edukalt hakkama. „Aga see polnud halb üllatus, et nii ei läinud, on hoopis positiivne, et toetus nii hästi kaubaks läks,” sõnab ta.

Türile kodutoetuse toel tulijad on enamasti noored pered. Taotlejad sünniaastaga 1986–1995.

Urmas Kupp täpsustab, et sel aastal jääb väljamaksete summa ligikaudu 170 000 euro juurde.

Arco Vara vanemmaakleri Lea Kerma kinnitusel on kodutoetus jätnud märgatava jälje Türi kinnisvaraturule – poole aastaga on see tõstnud kohalikul turul nii aktiivsust kui ka hindu. „Majade puhul ma ei näe, et hind oleks oluliselt tõusnud, aga just Türi korteritel on küll näha viie- kuni kümneprotsendist tõusu sõltuvalt korteri seisust ja asukohast,” lausub ta.

Kerma ütlust mööda on kõige suurem nõudlus remonditud kolmetoaliste korterite järele, mida Türi kinnisvaraturul on nappima hakanud. Samuti ostetakse rohkem keskmises seisus maju, mille hind liiga krõbe pole.

Elari Hiisi hinnangul ongi kevad toetuse küsimise tippaeg, sest sel aastaajal kiputakse igal pool ikka rohkem kodusid vahetama.

Taotlus eeldab, et inimene kirjutab end valda sisse. Tihtipeale pole taotluse taga olnud üks inimene, vaid hoopis mitme lapsega pere, mistõttu on vald saanud selle toetuse abil juurde mitukümmend elanikku.

2018. aasta jooksul vähenes Türi valla elanike arv 136 inimese võrra.

Türi kodutoetus

Türi vald maksab toetust kuni 40aastastele inimestele, kes ostavad Türi vallas korteri või maja ning asuvad sinna vähemalt viieks aastaks elama.