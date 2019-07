Itaallane kasvatab Saaremaal tšillit

Tema koostööpartner on kohalik ettevõtja Kaljo Rand. Nii on kaubamärgiks loogiliselt Rand ja Rossi ning selle nime alt tasubki kaubandusest tooteid otsida. Kui Sandro Kaljole oma ideest rääkis, oli viimane päri. Temale kuuluva lambafarmi juures seisid kasvuhooned tühjalt, miks mitte neile rakendust leida.

Toodetakse restorani köögis

Ettevõtte käivitamine katse ja eksituse meetodil võttis terve aasta. Läinud aastal kasutas Sandro kahte kasvuhoonet, kus kasvatas 25 sorti tomati- ja tšillitaimi, mille saaki ta talv läbi katsetas ja uusi tooteid välja mõtles. Algusest peale oli kindel soov toota ainult mahedalt. Kuna ettevõtte kogu kasvatusala on tunnistatud mahedaks ja töötleminegi sai mahetunnustuse, kannab kogu ettevõtte toodang uhkusega märki Euroopa Mahe.

Müüki jõudsid tooted tänavu kevadel. Neid leiab Rimi Talu Toidab osakondades, Biomarketis, Bio4Yous ja Selveris. Mõnda poodi läheb müüki ka värskeid saadusi. Aga see pole veel kaugeltki lagi. Eesmärk on jõuda ka teistesse suurtesse kettidesse, see nõuab head tarnekindlust. „Meil on vaja kasvada suuremaks, muidu raiskame lihtsalt aega,” sõnab Sandro. Tal on plaan rajada uus tootmisliin kilekasvuhoonete juurde. „Aga see nõuab tohutut investeeringut.”

Seni kasutab ettevõte rendipinda. Tegemist on hästi varustatud köögiga, kus saab kasutada korralikku köögitehnikat, samuti on seal olemas kõik muu tarvilik.

Köögis on näha anumaid, kus marineeruvad ja maitsestuvad tšillid ja tšillitooted. Siin veedab Sandro suure hulga oma ajast. Kuna siiamaani on kõik puhas käsitöö, siis on jõudlus väike. Kõige pakilisem on vajadus kuivatus- ja villimisliini järele, sest toiduainete käitlemisel tuleb tagada ülim hügieen ja pakendamisel hermeetilisus. Sandro sõnul on eesmärgiks ka eksport, aga enne tuleb Eestis hästi müüa. „Atraktiivsed turud on Läti, Leedu ja Poola,” lisab ta.

Eestlased on itaaliapärased ja ka vürtsikad tooted kenasti vastu võtnud. FOTO: Tiit Efert

Taimedega peab suhtlema

Sandrole on ettevõttes abiks Tšiilist pärit Claudio Pincheira Castro. Sandro sõnul on mehel võime taimedega rääkida. „Ta on aastaid mahetomateid kasvatanud,” ütleb Sandro.

Sandro liigutab taimede lehti ja kirjeldab, kuidas nende pealt saab välja lugeda, kui taimel on mure.

Kuna tegemist on mahetootmisega, mis on Põllumajandusameti poolt tunnustatud, siis ettevõte kasvatab oma taimed seemnest alates ise. „Teeme seda väga loomulikul moel ega kasuta mingeid kunstlikke aineid, rääkimata sellest, et keemilised väetised ja tõrjevahendid on välistatud. Aga Sandro sõnul pole neid vajagi, sest kõiki keemilisi vahendeid saab asendada looduslikega. Näiteks aitab kahjurite vastu roheline seep. Või kui istutada tomatitaimede vahele nõgest, saialille ja münti. „Olin ise ka üllatunud, kui kõik oli puhas ja probleeme oli läinud aastal vähe,” lausub Sandro. Taimelavad on varustatud niisutussüsteemiga. Putukatõrjeks pritsitakse taimi iga kahe nädala järel nõgese-küüslauguleotisega.